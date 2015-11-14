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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 989990991992

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 803
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
73
Гарні, "модні" МОПи
2%
20
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
170
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
64
Раціональне планування та метраж
16%
125
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
149
Якість будівництва
15%
121
Всього голосів : 803
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 10:05

  Diman написав:
  UXdonate написав:Вчера целый день провели на ВДНХ. Очень здорово. Куча современных элекро передвижных средств в прокате, велики, машинки, картинг, бассейн открытый(ещё не работает), батуты всевозможные, парк качель,территория огромная, ресторан прага.
Отдых вышел насыщенный но правда не дешевый.
Потрачено было 5000 грн.
Из которых - 3800 - ресторан Прага
Если б не он, то в принципе ок.
Осень рекомендую.

К чему я это?

Место мне понравилось, и теперь я понимаю чем руководствуются покупатели эврики
влад перелогинся, еврику уже скоро год задержки будет

Впевнений що Еврику введуть. Чи зміниться на краще холодний вінтажний хрущик?
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 10:15

[quote="4356778:Tribeca"][/quote]

самый главный показатель привлекательности города - то шо вы здесь
к сожалению
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 11:48

гАняли цИган, бггг
а как отмечают день солидарности трудящихся в праздничном, мирном и безопасном донецке?
там точно чечены никого не обижают
да?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 12:52

  UXdonate написав:Вчера целый день провели на ВДНХ. Очень здорово. Куча современных элекро передвижных средств в прокате, велики, машинки, картинг, бассейн открытый(ещё не работает), батуты всевозможные, парк качель,территория огромная, ресторан прага.
Отдых вышел насыщенный но правда не дешевый.
Потрачено было 5000 грн.
Из которых - 3800 - ресторан Прага
Если б не он, то в принципе ок.
Осень рекомендую.

К чему я это?

Место мне понравилось, и теперь я понимаю чем руководствуются покупатели эврики


И Акцента
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 13:12

1 мая

Первого мая, как и предполагалось, котлована на углу Шалом-Милютенко нет, стройплощадки нет, строителей нет, техники нет.
Сегодня на дом из ближайшего кафе подвели колопровод с разводкой на два выдающих пиптика, задумался о срочной установке магнитика на счетчик и спецоборудовании для конвейерного производства попкорна.
Но с этим пока повременю, дождусь 1 июня, через месяц обязательно отпишусь.
Востаннє редагувалось antey1969 в Вів 01 тра, 2018 13:13, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 13:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Назван лучший район Киева
Согласно рейтингу деятельности за март 2018 года, составленным департаментом экономики и инвестиций КГГА, лучшим районом в столице стал Соломенский.
https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... ayon_kieva
=====
Изумрудный\ВГ снова в рост
UXdonate
 
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