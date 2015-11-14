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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 990991992993>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 803
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
73
Гарні, "модні" МОПи
2%
20
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
170
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
64
Раціональне планування та метраж
16%
125
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
149
Якість будівництва
15%
121
Всього голосів : 803
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 11:48

гАняли цИган, бггг
а как отмечают день солидарности трудящихся в праздничном, мирном и безопасном донецке?
там точно чечены никого не обижают
да?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 12:52

  UXdonate написав:Вчера целый день провели на ВДНХ. Очень здорово. Куча современных элекро передвижных средств в прокате, велики, машинки, картинг, бассейн открытый(ещё не работает), батуты всевозможные, парк качель,территория огромная, ресторан прага.
Отдых вышел насыщенный но правда не дешевый.
Потрачено было 5000 грн.
Из которых - 3800 - ресторан Прага
Если б не он, то в принципе ок.
Осень рекомендую.

К чему я это?

Место мне понравилось, и теперь я понимаю чем руководствуются покупатели эврики


И Акцента
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 13:12

1 мая

Первого мая, как и предполагалось, котлована на углу Шалом-Милютенко нет, стройплощадки нет, строителей нет, техники нет.
Сегодня на дом из ближайшего кафе подвели колопровод с разводкой на два выдающих пиптика, задумался о срочной установке магнитика на счетчик и спецоборудовании для конвейерного производства попкорна.
Но с этим пока повременю, дождусь 1 июня, через месяц обязательно отпишусь.
Востаннє редагувалось antey1969 в Вів 01 тра, 2018 13:13, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 13:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Назван лучший район Киева
Согласно рейтингу деятельности за март 2018 года, составленным департаментом экономики и инвестиций КГГА, лучшим районом в столице стал Соломенский.
https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... ayon_kieva
=====
Изумрудный\ВГ снова в рост
UXdonate
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 14:35

  antey1969 написав:Первого мая, как и предполагалось, котлована на углу Шалом-Милютенко нет, стройплощадки нет, строителей нет, техники нет.
Сегодня на дом из ближайшего кафе подвели колопровод с разводкой на два выдающих пиптика, задумался о срочной установке магнитика на счетчик и спецоборудовании для конвейерного производства попкорна.
Но с этим пока повременю, дождусь 1 июня, через месяц обязательно отпишусь.

Ситуация к концу второго квартала может кардинально поменяться. Если наделаете больших запасов колы и попкорна перед просрочкой срока годности как бы вам не пришлось обвально их продавать ниже себестоимости.
Машин на альтернативной стоянкке всё больше и больше. ТЭП на пилотный дом по прежнему актуальны. Милютенко 23-а ждёт на отеление.

Зображення
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 14:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

в следующим году цены на недвигу в р-не осокорки вверх на +30%
rivermall.ua
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 14:48

http://nashigroshi.org/2018/03/05/rodyn ... ta-bmw-x3/
60-річна Тетяна Оскірко з Миколаєва у червні 2017 року придбала квартиру у Києві на вулиці Вірменській площею 46,6 кв.м, а у березні 2015 року стала власницею 76-метрової квартири у новому ЖК «Левада» в центрі міста Бориспіль на Київщині. Про це свідчить витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Тетяна Оскірко – матір 31-річної Аліси Оскірко, начальника відділу акредитанції та моніторингу суб’єктів держреєстрації Департаменту держреєстрації та нотаріату у Мін’юсті.

Тетяна Оскірко бізнесу не має, у 2006-2009 роках була ФОПом, консультувала з питань інформатизації.


60-річний батько чиновниці Олексій Оскірко купив у грудні 2016 року квартиру площею 39,5 квадратів у ЖК «Синергія-2» в Ірпені на Київщині. За даними транспортного реєстру, 16 лютого 2018 року Олексій Оскірко також зареєстрував на себе автомобіль BMW X3 2010 року випуску з об’ємом двигуна 2996.

Аліса Оскірко обзавелася квартирою ще раніше, у жовтні 2013 року купивши квартиру площею 65,4 кв.м. у столичному ЖК «Озерні зорі» в районі Березняків
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 14:49

  UXdonate написав:в следующим году цены на недвигу в р-не осокорки вверх на +30%
rivermall.ua

Туфтогонишь вместе с рылами?
Ну-ну.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 14:57

Запомни мой пост и сравни цены через год
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 15:04

  UXdonate написав:Запомни мой пост и сравни цены через год

Гы. Учётку твою заблокируют как клон в ближайшее время.
Ты прогнозун и хорошо знаешь что учётке UXdonate не прийдётся отвечать за сегодняшнюю туфту :"в следующим году цены на недвигу в р-не осокорки вверх на +30%".
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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