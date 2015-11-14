гАняли цИган, бггг
а как отмечают день солидарности трудящихся в праздничном, мирном и безопасном донецке?
там точно чечены никого не обижают
да?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 01 тра, 2018 11:48
гАняли цИган, бггг
а как отмечают день солидарности трудящихся в праздничном, мирном и безопасном донецке?
там точно чечены никого не обижают
да?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 01 тра, 2018 12:52
И Акцента
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Вів 01 тра, 2018 13:12
1 мая
Первого мая, как и предполагалось, котлована на углу Шалом-Милютенко нет, стройплощадки нет, строителей нет, техники нет.
Сегодня на дом из ближайшего кафе подвели колопровод с разводкой на два выдающих пиптика, задумался о срочной установке магнитика на счетчик и спецоборудовании для конвейерного производства попкорна.
Но с этим пока повременю, дождусь 1 июня, через месяц обязательно отпишусь.
Востаннє редагувалось antey1969 в Вів 01 тра, 2018 13:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 01 тра, 2018 13:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Назван лучший район Киева
Согласно рейтингу деятельности за март 2018 года, составленным департаментом экономики и инвестиций КГГА, лучшим районом в столице стал Соломенский.
=====
Изумрудный\ВГ снова в рост
Додано: Вів 01 тра, 2018 14:35
Ситуация к концу второго квартала может кардинально поменяться. Если наделаете больших запасов колы и попкорна перед просрочкой срока годности как бы вам не пришлось обвально их продавать ниже себестоимости.
Машин на альтернативной стоянкке всё больше и больше. ТЭП на пилотный дом по прежнему актуальны. Милютенко 23-а ждёт на отеление.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Вів 01 тра, 2018 14:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
в следующим году цены на недвигу в р-не осокорки вверх на +30%
rivermall.ua
Додано: Вів 01 тра, 2018 14:48
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Вів 01 тра, 2018 14:49
Туфтогонишь вместе с рылами?
Ну-ну.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Вів 01 тра, 2018 15:04
Гы. Учётку твою заблокируют как клон в ближайшее время.
Ты прогнозун и хорошо знаешь что учётке UXdonate не прийдётся отвечать за сегодняшнюю туфту :"в следующим году цены на недвигу в р-не осокорки вверх на +30%".
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
реклама
|