Додано: Вів 01 тра, 2018 11:48

гАняли цИган, бггг

а как отмечают день солидарности трудящихся в праздничном, мирном и безопасном донецке?

там точно чечены никого не обижают

да?

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.