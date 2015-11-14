Додано: Вів 01 тра, 2018 16:26

zahar_ написав: Благодаря депутату от Свобода Владимиру Бохняку славке непопу надавали по шаловливым ручонкам (хотел на месте школы ещё 2 высотки втулить).

Школу в ЖК Вонючка будут строить и на проектные работы в бюджете Киева на 2018 год предусмотрено МИЛЛИОН гривен.



Заодно ,пронзая время, вижу что скоро на форум выбежит натаха и начнёт заливать как 1к в ЖК Вонючка БУТУТ ТОКА ДАРАЖАТЬ. Благодаря депутату от Свобода Владимиру Бохняку славке непопу надавали по шаловливым ручонкам (хотел на месте школы ещё 2 высотки втулить).Школу в ЖК Вонючка будут строить и на проектные работы в бюджете Киева на 2018 год предусмотрено МИЛЛИОН гривен.Заодно ,пронзая время, вижу что скоро на форум выбежит натаха и начнёт заливать как 1к в ЖК Вонючка БУТУТ ТОКА ДАРАЖАТЬ.

Захар, Натаха к твоему сведению ходила на несколько заседаний КГГА, участвовала в митинге за школу, была от громадскости в комиссии по образованию КГГА относительно этой школы и в числе прочих активистов и больших молодцов с Крушельницкой добились выполнения ЖИБом своих обязательств по школе.Как видите, не пришлось не бить детей, ни бросать гранаты в балаклавах, как ваши друзья-азовцы или кто там, а решали вопрос цивилизованно.Начали, как говорит Фейслесс, "с себя".Безусловно в ЖК Вонючка, который нормальные люди называют "Жилой комплекс на ул Крушельницкой в составе 5 жилых домов и общеобразовательной школы с бассейном" после постройки школы с бассейном, и возможном переезде в нее лицея "Интеллект" (одной из Топ-3 школ Киева по рейтингам) квартиры подорожают. Думаю что существенно.Жильцы комплекса и активисты - большие умнички и молодцы, хочу выразить им огромную благодарность.