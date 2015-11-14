1го мая санітари байдикуть, рєспєкт рєзвиться
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 01 тра, 2018 15:17
1го мая санітари байдикуть, рєспєкт рєзвиться
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Вів 01 тра, 2018 15:23
Кто то из здешних хоть чуть чуть понимает как формируется цена?
Там Аренда взлетит в космос, а за ней и цены
Додано: Вів 01 тра, 2018 15:25
Додано: Вів 01 тра, 2018 15:26
а що там, гіперлуп от Маска появиться?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Вів 01 тра, 2018 15:49
Аренда там в космос не улетит. Есть высокая вероятность что цены на аренду на Осокорках как раз снизятся.
Минимум,до тысячи квартир будет под аренду в ЖК Патриотика,ЖК Вонючка, ЖК на Ревуцкого.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Вів 01 тра, 2018 16:06
Благодаря депутату от Свобода Владимиру Бохняку славке непопу надавали по шаловливым ручонкам (хотел на месте школы ещё 2 высотки втулить).
Школу в ЖК Вонючка будут строить и на проектные работы в бюджете Киева на 2018 год предусмотрено МИЛЛИОН гривен.
Заодно ,пронзая время, вижу что скоро на форум выбежит натаха и начнёт заливать как 1к в ЖК Вонючка БУТУТ ТОКА ДАРАЖАТЬ.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Вів 01 тра, 2018 16:14
В прекрасном, переможном, антикорупционном будущем, пани Татьяна получив срок с конфискацией квартир, своим примером покажет - сидеть за родственников неприятно и чревато.
Додано: Вів 01 тра, 2018 16:26
Захар, Натаха к твоему сведению ходила на несколько заседаний КГГА, участвовала в митинге за школу, была от громадскости в комиссии по образованию КГГА относительно этой школы и в числе прочих активистов и больших молодцов с Крушельницкой добились выполнения ЖИБом своих обязательств по школе.
Как видите, не пришлось не бить детей, ни бросать гранаты в балаклавах, как ваши друзья-азовцы или кто там, а решали вопрос цивилизованно.
Начали, как говорит Фейслесс, "с себя".
Безусловно в ЖК Вонючка, который нормальные люди называют "Жилой комплекс на ул Крушельницкой в составе 5 жилых домов и общеобразовательной школы с бассейном" после постройки школы с бассейном, и возможном переезде в нее лицея "Интеллект" (одной из Топ-3 школ Киева по рейтингам) квартиры подорожают. Думаю что существенно.
Жильцы комплекса и активисты - большие умнички и молодцы, хочу выразить им огромную благодарность.
Додано: Вів 01 тра, 2018 17:04
Как и предполагалось вопрос о повышении цен возник.
Толерантно но возник.
Натаха а чего лицей интелект шо цыгане будет год-два и съезжать с с насиженого места?
Я читая форумы по ПОХу ,вроде встречал инфо что лицей интелект уже забили помещение, намного раньше его построят чем школу в ЖК Вонючка. Ну что я могу сделать если локация жилья такая - возле полей с г*** бортнической станции и рядом с мусоросжигательным заводом.
Отсюда и название ЖК Вонючка само собой напрашивается. Никто не доктор жильцам ЖК, что выбрали дома с плохой локацией в плане запахов.
И не подаражают там квартиры. Там кроме БУДУЮЩЕЙ школы вокруг гаражи и дикая местность.
Да и навес в патриотике будет давить на цены в ЖК Вонючка.
Так что не говорите "гоп" раньше времени.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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