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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 990991992993

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 803
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
73
Гарні, "модні" МОПи
2%
20
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
170
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
64
Раціональне планування та метраж
16%
125
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
149
Якість будівництва
15%
121
Всього голосів : 803
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 15:17

  UXdonate написав:в следующим году цены на недвигу в р-не осокорки вверх на +30%
rivermall.ua

1го мая санітари байдикуть, рєспєкт рєзвиться
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 15:23

Кто то из здешних хоть чуть чуть понимает как формируется цена?
Там Аренда взлетит в космос, а за ней и цены
UXdonate
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 15:25

  UXdonate написав:Кто то из здешних хоть чуть чуть понимает как формируется цена?
Там Аренда взлетит в космос, а за ней и цены

Скорее минус 30% в связи со сдачей Заречного в сентябре.
FOR_ESTER
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 15:26

  UXdonate написав:Кто то из здешних хоть чуть чуть понимает как формируется цена?
Там Аренда взлетит в космос, а за ней и цены

а що там, гіперлуп от Маска появиться?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 15:49

  UXdonate написав:Кто то из здешних хоть чуть чуть понимает как формируется цена?
Там Аренда взлетит в космос, а за ней и цены

Аренда там в космос не улетит. Есть высокая вероятность что цены на аренду на Осокорках как раз снизятся.

Зображення
Минимум,до тысячи квартир будет под аренду в ЖК Патриотика,ЖК Вонючка, ЖК на Ревуцкого.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 16:06

Благодаря депутату от Свобода Владимиру Бохняку славке непопу надавали по шаловливым ручонкам (хотел на месте школы ещё 2 высотки втулить).
Школу в ЖК Вонючка будут строить и на проектные работы в бюджете Киева на 2018 год предусмотрено МИЛЛИОН гривен.
Зображення
Заодно ,пронзая время, вижу что скоро на форум выбежит натаха и начнёт заливать как 1к в ЖК Вонючка БУТУТ ТОКА ДАРАЖАТЬ. :mrgreen:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 16:14

  zahar_ написав:http://nashigroshi.org/2018/03/05/rodyna-minyustivky-scho-pereviryaje-rejestratoriv-kupyla-chotyry-kvartyry-ta-bmw-x3/
60-річна Тетяна Оскірко з Миколаєва у червні 2017 року придбала квартиру у Києві на вулиці Вірменській площею 46,6 кв.м, а у березні 2015 року стала власницею 76-метрової квартири у новому ЖК «Левада» в центрі міста Бориспіль на Київщині. Про це свідчить витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Тетяна Оскірко – матір 31-річної Аліси Оскірко, начальника відділу акредитанції та моніторингу суб’єктів держреєстрації Департаменту держреєстрації та нотаріату у Мін’юсті.

Тетяна Оскірко бізнесу не має, у 2006-2009 роках була ФОПом, консультувала з питань інформатизації.


60-річний батько чиновниці Олексій Оскірко купив у грудні 2016 року квартиру площею 39,5 квадратів у ЖК «Синергія-2» в Ірпені на Київщині. За даними транспортного реєстру, 16 лютого 2018 року Олексій Оскірко також зареєстрував на себе автомобіль BMW X3 2010 року випуску з об’ємом двигуна 2996.

Аліса Оскірко обзавелася квартирою ще раніше, у жовтні 2013 року купивши квартиру площею 65,4 кв.м. у столичному ЖК «Озерні зорі» в районі Березняків


В прекрасном, переможном, антикорупционном будущем, пани Татьяна получив срок с конфискацией квартир, своим примером покажет - сидеть за родственников неприятно и чревато. :D
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 16:26

  zahar_ написав:Благодаря депутату от Свобода Владимиру Бохняку славке непопу надавали по шаловливым ручонкам (хотел на месте школы ещё 2 высотки втулить).
Школу в ЖК Вонючка будут строить и на проектные работы в бюджете Киева на 2018 год предусмотрено МИЛЛИОН гривен.

Заодно ,пронзая время, вижу что скоро на форум выбежит натаха и начнёт заливать как 1к в ЖК Вонючка БУТУТ ТОКА ДАРАЖАТЬ. :mrgreen:



Захар, Натаха к твоему сведению ходила на несколько заседаний КГГА, участвовала в митинге за школу, была от громадскости в комиссии по образованию КГГА относительно этой школы и в числе прочих активистов и больших молодцов с Крушельницкой добились выполнения ЖИБом своих обязательств по школе.

Как видите, не пришлось не бить детей, ни бросать гранаты в балаклавах, как ваши друзья-азовцы или кто там, а решали вопрос цивилизованно.

Начали, как говорит Фейслесс, "с себя".

Безусловно в ЖК Вонючка, который нормальные люди называют "Жилой комплекс на ул Крушельницкой в составе 5 жилых домов и общеобразовательной школы с бассейном" после постройки школы с бассейном, и возможном переезде в нее лицея "Интеллект" (одной из Топ-3 школ Киева по рейтингам) квартиры подорожают. Думаю что существенно.

Жильцы комплекса и активисты - большие умнички и молодцы, хочу выразить им огромную благодарность.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 17:04

  Tribeca написав:
  zahar_ написав:Благодаря депутату от Свобода Владимиру Бохняку славке непопу надавали по шаловливым ручонкам (хотел на месте школы ещё 2 высотки втулить).
Школу в ЖК Вонючка будут строить и на проектные работы в бюджете Киева на 2018 год предусмотрено МИЛЛИОН гривен.

Заодно ,пронзая время, вижу что скоро на форум выбежит натаха и начнёт заливать как 1к в ЖК Вонючка БУТУТ ТОКА ДАРАЖАТЬ. :mrgreen:



Захар, Натаха к твоему сведению ходила на несколько заседаний КГГА, участвовала в митинге за школу, была от громадскости в комиссии по образованию КГГА относительно этой школы и в числе прочих активистов и больших молодцов с Крушельницкой добились выполнения ЖИБом своих обязательств по школе.

Как видите, не пришлось не бить детей, ни бросать гранаты в балаклавах, как ваши друзья-азовцы или кто там, а решали вопрос цивилизованно.

Начали, как говорит Фейслесс, "с себя".

Безусловно в ЖК Вонючка, который нормальные люди называют "Жилой комплекс на ул Крушельницкой в составе 5 жилых домов и общеобразовательной школы с бассейном" после постройки школы с бассейном, и возможном переезде в нее лицея "Интеллект" (одной из Топ-3 школ Киева по рейтингам) квартиры подорожают. Думаю что существенно.

Жильцы комплекса и активисты - большие умнички и молодцы, хочу выразить им огромную благодарность.

Как и предполагалось вопрос о повышении цен возник.
Толерантно но возник.
Натаха а чего лицей интелект шо цыгане будет год-два и съезжать с с насиженого места?
Я читая форумы по ПОХу ,вроде встречал инфо что лицей интелект уже забили помещение, намного раньше его построят чем школу в ЖК Вонючка. Ну что я могу сделать если локация жилья такая - возле полей с г*** бортнической станции и рядом с мусоросжигательным заводом.
Отсюда и название ЖК Вонючка само собой напрашивается. Никто не доктор жильцам ЖК, что выбрали дома с плохой локацией в плане запахов.
И не подаражают там квартиры. Там кроме БУДУЮЩЕЙ школы вокруг гаражи и дикая местность.
Да и навес в патриотике будет давить на цены в ЖК Вонючка.
Так что не говорите "гоп" раньше времени.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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