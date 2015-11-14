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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 01 тра, 2018 17:40
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Вів 01 тра, 2018 17:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Захар, нынешний покупатель бедный, за 1-2 куе удавится.
На эту мысль меня натолкнула реклама ла-ла-ленда возле Лавиньи.
В том месте и в том виде что строят только безумец может купить, но дешево - и покупают.
Так что если Круша будет на 1-2 куе дешевле Патриотики, то будут брать.
Почем однухи в Патриотике, сданые, напомните плиз
Додано: Вів 01 тра, 2018 17:52
По поводу -"Почем однухи в Патриотике, сданые, напомните плиз"- полагаю цена продажи 1к 36 м2 в панельке в состоянии "ремонт от строителей" 32 куе.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Вів 01 тра, 2018 18:39
Ремонт и обстановка в студио в Комфорт Тауне.
Как-то обстановка мне более импонирует, чем бабушатник у натахи когда она ремонт сделает в 1к в доме №3 что достраивает славка непоп на Осокорки 11
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Вів 01 тра, 2018 18:47
Додано: Вів 01 тра, 2018 18:50
Додано: Вів 01 тра, 2018 18:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В Дубравице покупали по 36 куе
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Додано: Вів 01 тра, 2018 19:02
Когда это было? Какой метраж?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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