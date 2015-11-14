Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Tribeca написав:Захар, нынешний покупатель бедный, за 1-2 куе удавится.
На эту мысль меня натолкнула реклама ла-ла-ленда возле Лавиньи.
В том месте и в том виде что строят только безумец может купить, но дешево - и покупают.
Так что если Круша будет на 1-2 куе дешевле Патриотики, то будут брать.
Почем однухи в Патриотике, сданые, напомните плиз
По поводу -"Почем однухи в Патриотике, сданые, напомните плиз"- полагаю цена продажи 1к 36 м2 в панельке в состоянии "ремонт от строителей" 32 куе.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Ремонт и обстановка в студио в Комфорт Тауне. Как-то обстановка мне более импонирует, чем бабушатник у натахи когда она ремонт сделает в 1к в доме №3 что достраивает славка непоп на Осокорки 11
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Tribeca написав:Захар, нынешний покупатель бедный, за 1-2 куе удавится.
На эту мысль меня натолкнула реклама ла-ла-ленда возле Лавиньи.
В том месте и в том виде что строят только безумец может купить, но дешево - и покупают.
Так что если Круша будет на 1-2 куе дешевле Патриотики, то будут брать.
Почем однухи в Патриотике, сданые, напомните плиз
По поводу -"Почем однухи в Патриотике, сданые, напомните плиз"- полагаю цена продажи 1к 36 м2 в панельке в состоянии "ремонт от строителей" 32 куе.
В Дубравице покупали по 36 куе
Когда это было? Какой метраж?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Уже после сдачи, самое начало года вроде, типовая однуха 36 Но это панелька, а Круша ж монолит П.С. Сорри, не 36 куе, а 34 куе. Метраж 36
За 4-5 месяцев там однозначно подешевело : Заселяются такие кабаны как Черемош Ттрипилля, Веховына. НУ там и мелочь разная по 200 квартир в одной секции. Я Вам приводил пример.Насчёт панель монолитно-каркасный то читаем:"Захар, нынешний покупатель бедный, за 1-2 куе удавится." Если панель со строительным ремонтом стоит 32 куе, а монолитно каркасный под ремонт 27-28 куе (плюс ремонт на 6=7 куе), то что выберет покупатель понятно. Плюс построеные дома Патриотики не оставляют ощущение ж*** мира как дома жк вонючка
zahar_ написав:
Tribeca написав:Захар, нынешний покупатель бедный, за 1-2 куе удавится.
На эту мысль меня натолкнула реклама ла-ла-ленда возле Лавиньи.
В том месте и в том виде что строят только безумец может купить, но дешево - и покупают.
Так что если Круша будет на 1-2 куе дешевле Патриотики, то будут брать.
Почем однухи в Патриотике, сданые, напомните плиз
По поводу -"Почем однухи в Патриотике, сданые, напомните плиз"- полагаю цена продажи 1к 36 м2 в панельке в состоянии "ремонт от строителей" 32 куе.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.