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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 992993994995>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 804
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
74
Гарні, "модні" МОПи
2%
20
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
170
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
64
Раціональне планування та метраж
16%
125
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
149
Якість будівництва
15%
121
Всього голосів : 804
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 17:40

Юля щупает рынок?
Зображення
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 17:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Захар, нынешний покупатель бедный, за 1-2 куе удавится.

На эту мысль меня натолкнула реклама ла-ла-ленда возле Лавиньи.

В том месте и в том виде что строят только безумец может купить, но дешево - и покупают.

Так что если Круша будет на 1-2 куе дешевле Патриотики, то будут брать.

Почем однухи в Патриотике, сданые, напомните плиз
Tribeca
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 17:52

  Tribeca написав:Захар, нынешний покупатель бедный, за 1-2 куе удавится.

На эту мысль меня натолкнула реклама ла-ла-ленда возле Лавиньи.

В том месте и в том виде что строят только безумец может купить, но дешево - и покупают.

Так что если Круша будет на 1-2 куе дешевле Патриотики, то будут брать.

Почем однухи в Патриотике, сданые, напомните плиз

По поводу -"Почем однухи в Патриотике, сданые, напомните плиз"- полагаю цена продажи 1к 36 м2 в панельке в состоянии "ремонт от строителей" 32 куе.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 18:39

Ремонт и обстановка в студио в Комфорт Тауне.
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Как-то обстановка мне более импонирует, чем бабушатник у натахи когда она ремонт сделает в 1к в доме №3 что достраивает славка непоп на Осокорки 11
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 18:47

  zahar_ написав:Юля щупает рынок?
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В среднем убогие варианты по 8 кгрн, слежу за этим лайном . Посмотрим, думаю посуточники разорвут КТ
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 18:50

  hume написав:В среднем убогие варианты по 8 кгрн, слежу за этим лайном . Посмотрим, думаю посуточники разорвут КТ
[/quote]

Что значит разорвут? Создадут повышенный спрос? Или наоборот - угробят? Почему?
Tribeca
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 18:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zahar_ написав:
  Tribeca написав:Захар, нынешний покупатель бедный, за 1-2 куе удавится.

На эту мысль меня натолкнула реклама ла-ла-ленда возле Лавиньи.

В том месте и в том виде что строят только безумец может купить, но дешево - и покупают.

Так что если Круша будет на 1-2 куе дешевле Патриотики, то будут брать.

Почем однухи в Патриотике, сданые, напомните плиз

По поводу -"Почем однухи в Патриотике, сданые, напомните плиз"- полагаю цена продажи 1к 36 м2 в панельке в состоянии "ремонт от строителей" 32 куе.
В Дубравице покупали по 36 куе
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 19:02

  Faceless написав:
zahar_ написав:
  Tribeca написав:Захар, нынешний покупатель бедный, за 1-2 куе удавится.

На эту мысль меня натолкнула реклама ла-ла-ленда возле Лавиньи.

В том месте и в том виде что строят только безумец может купить, но дешево - и покупают.

Так что если Круша будет на 1-2 куе дешевле Патриотики, то будут брать.

Почем однухи в Патриотике, сданые, напомните плиз

По поводу -"Почем однухи в Патриотике, сданые, напомните плиз"- полагаю цена продажи 1к 36 м2 в панельке в состоянии "ремонт от строителей" 32 куе.
В Дубравице покупали по 36 куе

Когда это было? Какой метраж?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 19:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zahar_ написав:
  Faceless написав:
zahar_ написав:[quote="4356964:Tribeca"]Захар, нынешний покупатель бедный, за 1-2 куе удавится.

На эту мысль меня натолкнула реклама ла-ла-ленда возле Лавиньи.

В том месте и в том виде что строят только безумец может купить, но дешево - и покупают.

Так что если Круша будет на 1-2 куе дешевле Патриотики, то будут брать.

Почем однухи в Патриотике, сданые, напомните плиз

По поводу -"Почем однухи в Патриотике, сданые, напомните плиз"- полагаю цена продажи 1к 36 м2 в панельке в состоянии "ремонт от строителей" 32 куе.
В Дубравице покупали по 36 куе

Когда это было? Какой метраж?[/quote]Уже после сдачи, самое начало года вроде, типовая однуха 36
Но это панелька, а Круша ж монолит
П.С. Сорри, не 36 куе, а 34 куе. Метраж 36
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 19:42

  Faceless написав:
zahar_ написав:
  Faceless написав:В Дубравице покупали по 36 куе

Когда это было? Какой метраж?
Уже после сдачи, самое начало года вроде, типовая однуха 36
Но это панелька, а Круша ж монолит
П.С. Сорри, не 36 куе, а 34 куе. Метраж 36

За 4-5 месяцев там однозначно подешевело : Заселяются такие кабаны как Черемош Ттрипилля, Веховына. НУ там и мелочь разная по 200 квартир в одной секции. Я Вам приводил пример.Насчёт панель монолитно-каркасный то читаем:"Захар, нынешний покупатель бедный, за 1-2 куе удавится."
Если панель со строительным ремонтом стоит 32 куе, а монолитно каркасный под ремонт 27-28 куе (плюс ремонт на 6=7 куе), то что выберет покупатель понятно.
Плюс построеные дома Патриотики не оставляют ощущение ж*** мира как дома жк вонючка


zahar_ написав:
  Tribeca написав:Захар, нынешний покупатель бедный, за 1-2 куе удавится.

На эту мысль меня натолкнула реклама ла-ла-ленда возле Лавиньи.

В том месте и в том виде что строят только безумец может купить, но дешево - и покупают.

Так что если Круша будет на 1-2 куе дешевле Патриотики, то будут брать.

Почем однухи в Патриотике, сданые, напомните плиз

По поводу -"Почем однухи в Патриотике, сданые, напомните плиз"- полагаю цена продажи 1к 36 м2 в панельке в состоянии "ремонт от строителей" 32 куе.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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