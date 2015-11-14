Так, так 24 куе сама халупа. 7-8 ремонт и обстановка.
сдача вы информируете 8 тыс. нынче это 307 долларов. Трохы больше ста аренд. Полагаю инвесторы у кан вполне могут покупать за 24 куе в уже сданых домах, и показывать дулю ЖК Вонючка.
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Додано: Вів 01 тра, 2018 19:50
Так, так 24 куе сама халупа. 7-8 ремонт и обстановка.
сдача вы информируете 8 тыс. нынче это 307 долларов. Трохы больше ста аренд. Полагаю инвесторы у кан вполне могут покупать за 24 куе в уже сданых домах, и показывать дулю ЖК Вонючка.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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