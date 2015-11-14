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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 992993994995

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 804
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
74
Гарні, "модні" МОПи
2%
20
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
170
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
64
Раціональне планування та метраж
16%
125
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
149
Якість будівництва
15%
121
Всього голосів : 804
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 19:50

  hume написав:
  zahar_ написав:Юля щупает рынок?
Зображення

В среднем убогие варианты по 8 кгрн, слежу за этим лайном . Посмотрим, думаю посуточники разорвут КТ

Так, так 24 куе сама халупа. 7-8 ремонт и обстановка.
сдача вы информируете 8 тыс. нынче это 307 долларов. Трохы больше ста аренд. Полагаю инвесторы у кан вполне могут покупать за 24 куе в уже сданых домах, и показывать дулю ЖК Вонючка.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 21:10

Хоть бы кто то позвонил бы, проверил объяву)))
Она уже не актуальна)))
А марса развели эксперды сколько)
UXdonate
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 21:10

  zahar_ написав:
  hume написав:
  zahar_ написав:Юля щупает рынок?
Зображення

В среднем убогие варианты по 8 кгрн, слежу за этим лайном . Посмотрим, думаю посуточники разорвут КТ

Так, так 24 куе сама халупа. 7-8 ремонт и обстановка.
сдача вы информируете 8 тыс. нынче это 307 долларов. Трохы больше ста аренд. Полагаю инвесторы у кан вполне могут покупать за 24 куе в уже сданых домах, и показывать дулю ЖК Вонючка.

Захар, 18-20 квадратов вызывают клаустрофобию даже у здоровых людей. Эти квартиры для жизни опасны. Посуточно или студенту - нормуль, а как квартира не дай Бог...
stm
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 21:12

  Tribeca написав:
  hume написав:В среднем убогие варианты по 8 кгрн, слежу за этим лайном . Посмотрим, думаю посуточники разорвут КТ


Что значит разорвут? Создадут повышенный спрос? Или наоборот - угробят? Почему?

Тот вариант с фото Захара ещё более менее. Большинство смартов убогое гвно по дизайну, такое обычно уходит под посуточников (им пох). Есть на данный момент два варианта массового предложения смартов, это КТ и Смартхаус. Все крутятся в районе 7-8кгрн. Одно в промке, но с метро, второе, как бы, тоже не в лучшем месте. Будем смотреть дальше, пока, к сожалению, прицениться тяжело.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 21:34

  UXdonate написав:Вчера день провели на ВДНХ. здорово. Куча элекросредств в прокате, велики, машинки, картинг, бассейн, батуты, парк качель, территория, ресторан.
Отдых не дешевый. Потрачено 5000 грн. Из которых 3800 - ресторан Прага
Место понравилось, теперь я понимаю, чем руководствуются покупатели эврики

Ну да, покупатели Эврик это те, кто обедает за 2тыс на человека
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 22:01

А че?
Есть один у меня знакомый, живет в хруще 2к со жлобремонтом(живет с женой и 2е детей), ездит на крузаке, на себя любимого тратит по 2-3к за обедом и на офшорчике где то лям зелени)

Разные люди бывают
UXdonate
 
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