Так, так 24 куе сама халупа. 7-8 ремонт и обстановка.
сдача вы информируете 8 тыс. нынче это 307 долларов. Трохы больше ста аренд. Полагаю инвесторы у кан вполне могут покупать за 24 куе в уже сданых домах, и показывать дулю ЖК Вонючка.
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Додано: Вів 01 тра, 2018 19:50
Так, так 24 куе сама халупа. 7-8 ремонт и обстановка.
сдача вы информируете 8 тыс. нынче это 307 долларов. Трохы больше ста аренд. Полагаю инвесторы у кан вполне могут покупать за 24 куе в уже сданых домах, и показывать дулю ЖК Вонючка.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Вів 01 тра, 2018 21:10
Хоть бы кто то позвонил бы, проверил объяву)))
Она уже не актуальна)))
А марса развели эксперды сколько)
Додано: Вів 01 тра, 2018 21:10
Захар, 18-20 квадратов вызывают клаустрофобию даже у здоровых людей. Эти квартиры для жизни опасны. Посуточно или студенту - нормуль, а как квартира не дай Бог...
Додано: Вів 01 тра, 2018 21:12
Тот вариант с фото Захара ещё более менее. Большинство смартов убогое гвно по дизайну, такое обычно уходит под посуточников (им пох). Есть на данный момент два варианта массового предложения смартов, это КТ и Смартхаус. Все крутятся в районе 7-8кгрн. Одно в промке, но с метро, второе, как бы, тоже не в лучшем месте. Будем смотреть дальше, пока, к сожалению, прицениться тяжело.
Додано: Вів 01 тра, 2018 21:34
Ну да, покупатели Эврик это те, кто обедает за 2тыс на человека
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Вів 01 тра, 2018 22:01
А че?
Есть один у меня знакомый, живет в хруще 2к со жлобремонтом(живет с женой и 2е детей), ездит на крузаке, на себя любимого тратит по 2-3к за обедом и на офшорчике где то лям зелени)
Разные люди бывают
Додано: Вів 01 тра, 2018 22:47
вот это тебя плющит.
для красоты басни мог еще сказать, что комнаты проходные...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 01 тра, 2018 22:57
С какой целью он держит лям зелени на офшорчике?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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