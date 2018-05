Додано: Сер 02 тра, 2018 07:20





Результати дослідження Ernst & Young Global Capital Confidence Barometer свідчать про відновлення інтересу інвесторів до українських підприємств



Ernst & Young проводить дослідження активності інвесторів двічі на рік. У квітневому опитуванні взяли участь понад 2,5 тиск керівників підприємств з 43-х країн. Більша частина респондентів (52%) поділилися планами укласти угоди придбання в наступному році. Кількість топ-менеджерів, які планують укласти більше угод в наступному році, збільшилася більш ніж у два рази (67% – у квітні 2018 року, 33% – у квітні 2017 го).



Передає Національний Промисловий Портал, з посиланням на Інтерфакс-Україна



Також у звіті вказано, що іноземні інвестори активно вивчають матеріали, приїжджають на огляди активів та зустрічі з власниками. Відповідно до прес-релізу EY, Україна показує позитивний тренд: іноземні інвестори, які до кризи вклали гроші в український бізнес, вперше з 2014 року починають конкурувати з місцевими компаніями за привабливі активи. На думку аналітиків, це демонструє тенденції впевненості в економічному і корпоративному секторі.



