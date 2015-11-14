Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:В среднем убогие варианты по 8 кгрн, слежу за этим лайном . Посмотрим, думаю посуточники разорвут КТ
Что значит разорвут? Создадут повышенный спрос? Или наоборот - угробят? Почему?
Тот вариант с фото Захара ещё более менее. Большинство смартов убогое гвно по дизайну, такое обычно уходит под посуточников (им пох). Есть на данный момент два варианта массового предложения смартов, это КТ и Смартхаус. Все крутятся в районе 7-8кгрн. Одно в промке, но с метро, второе, как бы, тоже не в лучшем месте. Будем смотреть дальше, пока, к сожалению, прицениться тяжело.
UXdonate написав:Вчера день провели на ВДНХ. здорово. Куча элекросредств в прокате, велики, машинки, картинг, бассейн, батуты, парк качель, территория, ресторан. Отдых не дешевый. Потрачено 5000 грн. Из которых 3800 - ресторан Прага Место понравилось, теперь я понимаю, чем руководствуются покупатели эврики
Ну да, покупатели Эврик это те, кто обедает за 2тыс на человека
Боже, Царя Шеколадного храни! Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
UXdonate написав:А че? Есть один у меня знакомый, живет в хруще 2к со жлобремонтом(живет с женой и 2е детей), ездит на крузаке, на себя любимого тратит по 2-3к за обедом и на офшорчике где то лям зелени)
С какой целью он держит лям зелени на офшорчике? Куда выводить будет?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Іноземні інвестори активно цікавляться українськими активами
Результати дослідження Ernst & Young Global Capital Confidence Barometer свідчать про відновлення інтересу інвесторів до українських підприємств
Ernst & Young проводить дослідження активності інвесторів двічі на рік. У квітневому опитуванні взяли участь понад 2,5 тиск керівників підприємств з 43-х країн. Більша частина респондентів (52%) поділилися планами укласти угоди придбання в наступному році. Кількість топ-менеджерів, які планують укласти більше угод в наступному році, збільшилася більш ніж у два рази (67% – у квітні 2018 року, 33% – у квітні 2017 го).
Передає Національний Промисловий Портал, з посиланням на Інтерфакс-Україна
Також у звіті вказано, що іноземні інвестори активно вивчають матеріали, приїжджають на огляди активів та зустрічі з власниками. Відповідно до прес-релізу EY, Україна показує позитивний тренд: іноземні інвестори, які до кризи вклали гроші в український бізнес, вперше з 2014 року починають конкурувати з місцевими компаніями за привабливі активи. На думку аналітиків, це демонструє тенденції впевненості в економічному і корпоративному секторі.