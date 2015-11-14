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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 993994995996>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 804
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
74
Гарні, "модні" МОПи
2%
20
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
170
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
64
Раціональне планування та метраж
16%
125
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
149
Якість будівництва
15%
121
Всього голосів : 804
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 21:12

  Tribeca написав:
  hume написав:В среднем убогие варианты по 8 кгрн, слежу за этим лайном . Посмотрим, думаю посуточники разорвут КТ


Что значит разорвут? Создадут повышенный спрос? Или наоборот - угробят? Почему?

Тот вариант с фото Захара ещё более менее. Большинство смартов убогое гвно по дизайну, такое обычно уходит под посуточников (им пох). Есть на данный момент два варианта массового предложения смартов, это КТ и Смартхаус. Все крутятся в районе 7-8кгрн. Одно в промке, но с метро, второе, как бы, тоже не в лучшем месте. Будем смотреть дальше, пока, к сожалению, прицениться тяжело.
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 21:34

  UXdonate написав:Вчера день провели на ВДНХ. здорово. Куча элекросредств в прокате, велики, машинки, картинг, бассейн, батуты, парк качель, территория, ресторан.
Отдых не дешевый. Потрачено 5000 грн. Из которых 3800 - ресторан Прага
Место понравилось, теперь я понимаю, чем руководствуются покупатели эврики

Ну да, покупатели Эврик это те, кто обедает за 2тыс на человека
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 22:01

А че?
Есть один у меня знакомый, живет в хруще 2к со жлобремонтом(живет с женой и 2е детей), ездит на крузаке, на себя любимого тратит по 2-3к за обедом и на офшорчике где то лям зелени)

Разные люди бывают
UXdonate
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 22:47

  UXdonate написав:в хруще 2к со жлобремонтом

вот это тебя плющит.
для красоты басни мог еще сказать, что комнаты проходные...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 22:57

  UXdonate написав:А че?
Есть один у меня знакомый, живет в хруще 2к со жлобремонтом(живет с женой и 2е детей), ездит на крузаке, на себя любимого тратит по 2-3к за обедом и на офшорчике где то лям зелени)

С какой целью он держит лям зелени на офшорчике? Куда выводить будет?
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"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 07:20

Іноземні інвестори активно цікавляться українськими активами

Результати дослідження Ernst & Young Global Capital Confidence Barometer свідчать про відновлення інтересу інвесторів до українських підприємств

Ernst & Young проводить дослідження активності інвесторів двічі на рік. У квітневому опитуванні взяли участь понад 2,5 тиск керівників підприємств з 43-х країн. Більша частина респондентів (52%) поділилися планами укласти угоди придбання в наступному році. Кількість топ-менеджерів, які планують укласти більше угод в наступному році, збільшилася більш ніж у два рази (67% – у квітні 2018 року, 33% – у квітні 2017 го).

Передає Національний Промисловий Портал, з посиланням на Інтерфакс-Україна

Також у звіті вказано, що іноземні інвестори активно вивчають матеріали, приїжджають на огляди активів та зустрічі з власниками. Відповідно до прес-релізу EY, Україна показує позитивний тренд: іноземні інвестори, які до кризи вклали гроші в український бізнес, вперше з 2014 року починають конкурувати з місцевими компаніями за привабливі активи. На думку аналітиків, це демонструє тенденції впевненості в економічному і корпоративному секторі.

http://uprom.info/news/ekonomika/invest ... -aktivami/
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 07:55

апокалипсис откладывается на месяц:

https://tsn.ua/kyiv/u-kiyevi-v-ostannyu ... 1524482047
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 08:58

  stm написав:Захар, 18-20 квадратов вызывают клаустрофобию даже у здоровых людей. Эти квартиры для жизни опасны. Посуточно или студенту - нормуль, а как квартира не дай Бог...

Тем не менее с начала года трое знакомых разной степени близости купили смарты детям в КТ на время учебы. Цена за метр - 1200$
Еще одни купили на КПИ в состоянии "под ремонт, но жить можно". Цена 25 т. за 30 м.
Iskander
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 09:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Iskander написав:с начала года трое знакомых разной степени близости купили смарты детям в КТ на время учебы. Цена за метр - 1200$

Простите, а где учатся дети? На левом берегу?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 09:24

  Serg-ik написав:
  Iskander написав:с начала года трое знакомых разной степени близости купили смарты детям в КТ на время учебы. Цена за метр - 1200$

Простите, а где учатся дети? На левом берегу?

Учатся может и на правом, а купили смарт на Левом.
КТ когда не коптит фанплит можна сказать парадиз.
Когда мы расматривали переезд в КТ после продажи прелесТь - там студии 23 м2 были по 24 куе.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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