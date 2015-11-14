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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 993994995996

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 804
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
74
Гарні, "модні" МОПи
2%
20
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
170
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
64
Раціональне планування та метраж
16%
125
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
149
Якість будівництва
15%
121
Всього голосів : 804
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 09:35

  stm написав:
  zahar_ написав:
  hume написав:В среднем убогие варианты по 8 кгрн, слежу за этим лайном . Посмотрим, думаю посуточники разорвут КТ

Так, так 24 куе сама халупа. 7-8 ремонт и обстановка.
сдача вы информируете 8 тыс. нынче это 307 долларов. Трохы больше ста аренд. Полагаю инвесторы у кан вполне могут покупать за 24 куе в уже сданых домах, и показывать дулю ЖК Вонючка.

Захар, 18-20 квадратов вызывают клаустрофобию даже у здоровых людей. Эти квартиры для жизни опасны. Посуточно или студенту - нормуль, а как квартира не дай Бог...

В своё время чуть не купил малосемейку 20 м2. Никакой клаустофобии. В массе гостинок есть планировки по 21 м2 - живут люди не жужжат.
А гостинка 23 м2 это уже улучшенная планировка. :wink:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 09:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Iskander написав:
  stm написав:Захар, 18-20 квадратов вызывают клаустрофобию даже у здоровых людей. Эти квартиры для жизни опасны. Посуточно или студенту - нормуль, а как квартира не дай Бог...

Тем не менее с начала года трое знакомых разной степени близости купили смарты детям в КТ на время учебы. Цена за метр - 1200$
Еще одни купили на КПИ в состоянии "под ремонт, но жить можно". Цена 25 т. за 30 м.
Хроники зубожиння. Детям на время учебы покупают квартиры. Не как раньше - полноразмерные, а смарты на левом берегу. По 1200 за метр. Четыре киевских ЗП по Франту. У власти изверги до чего народ довели.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 09:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zahar_ написав:В массе гостинок есть планировки по 21 м2 - живут люди не жужжат.
А гостинка 23 м2 это уже улучшенная планировка. :wink:

А чего им жужжать, если толку с того? Вот только из чудесных обжитых малосемеек и гостинок "нежужжащие" сваливают при первой возможности. Не выдерживают такого счастья
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 09:52

  Iskander написав:
  stm написав:Захар, 18-20 квадратов вызывают клаустрофобию даже у здоровых людей. Эти квартиры для жизни опасны. Посуточно или студенту - нормуль, а как квартира не дай Бог...

Тем не менее с начала года трое знакомых разной степени близости купили смарты детям в КТ на время учебы. Цена за метр - 1200$
Еще одни купили на КПИ в состоянии "под ремонт, но жить можно". Цена 25 т. за 30 м.

Цена метра КТ просто повергает в шок, это была цена смартов 10х этажей СП Оболонь. ОП КТ сознательно начал говорить цену за квартиру, цену за метр просто отказываются говорить.

Знакомая из обл центра при поступлении дочери в КПИ купила некий хлам возле КПИ с прицелом на отъезд дочери за границу (к сожалению цену не узнал). Хлам оставит.

Будущее у смартов есть, но, имхо, выбираться из КТ без машины то ещё удовольствие.
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 09:53

  kingkongovets написав:апокалипсис откладывается на месяц:

https://tsn.ua/kyiv/u-kiyevi-v-ostannyu ... 1524482047

На самом деле апокалипсис уже начался. Делают набережную, и Телиги.
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 10:02

  Faceless написав:
zahar_ написав:В массе гостинок есть планировки по 21 м2 - живут люди не жужжат.
А гостинка 23 м2 это уже улучшенная планировка. :wink:

А чего им жужжать, если толку с того? Вот только из чудесных обжитых малосемеек и гостинок "нежужжащие" сваливают при первой возможности. Не выдерживают такого счастья

Да уж, малосемейки - счастье еще то.
1) Малые площади, а душа требует праздника
Результат: праздничный гульбан не без участия массовых перекуров, танцев, песенных конкурсов в МОПах - весьма частое явление.
2) Контингент
Гостинки обычно получали работяги, как временное жилье. Их еще называли в свое время "балаганами". За почти 30 лет в гостинках прошел отрицательный естественный отбор - успешные продавали и выезжали в "попросторнее". Остались синяки, пенсы, низкооплачиваемые.
3) Под аренду
Некоторые из успешных гостинки не продавали, а оставили под сдачу, некоторые за спадщину или путем многолетних накоплений (за последние деньги)под сдачу приобрели. В результате, малосемейка с 50+% квартир под аренду - не единичный случай. Как следствие, на и так не блещущие чистотой МОПы всем по барабану.
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 10:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Хроники зубожиння. Детям на время учебы покупают квартиры.

май 2016
Общее количество студентов киевских вузов в текущем учебном году составило 365 400 человек.

и среди этой массы студентов немало приезжих, на которых.... несколько покупок ....смартов... на левом берегу...в часе езды от вуза...
согласен: зубожиння.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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