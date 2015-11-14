Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:В среднем убогие варианты по 8 кгрн, слежу за этим лайном . Посмотрим, думаю посуточники разорвут КТ
Так, так 24 куе сама халупа. 7-8 ремонт и обстановка. сдача вы информируете 8 тыс. нынче это 307 долларов. Трохы больше ста аренд. Полагаю инвесторы у кан вполне могут покупать за 24 куе в уже сданых домах, и показывать дулю ЖК Вонючка.
Захар, 18-20 квадратов вызывают клаустрофобию даже у здоровых людей. Эти квартиры для жизни опасны. Посуточно или студенту - нормуль, а как квартира не дай Бог...
В своё время чуть не купил малосемейку 20 м2. Никакой клаустофобии. В массе гостинок есть планировки по 21 м2 - живут люди не жужжат. А гостинка 23 м2 это уже улучшенная планировка.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
stm написав:Захар, 18-20 квадратов вызывают клаустрофобию даже у здоровых людей. Эти квартиры для жизни опасны. Посуточно или студенту - нормуль, а как квартира не дай Бог...
Тем не менее с начала года трое знакомых разной степени близости купили смарты детям в КТ на время учебы. Цена за метр - 1200$ Еще одни купили на КПИ в состоянии "под ремонт, но жить можно". Цена 25 т. за 30 м.
Хроники зубожиння. Детям на время учебы покупают квартиры. Не как раньше - полноразмерные, а смарты на левом берегу. По 1200 за метр. Четыре киевских ЗП по Франту. У власти изверги до чего народ довели.
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stm написав:Захар, 18-20 квадратов вызывают клаустрофобию даже у здоровых людей. Эти квартиры для жизни опасны. Посуточно или студенту - нормуль, а как квартира не дай Бог...
Тем не менее с начала года трое знакомых разной степени близости купили смарты детям в КТ на время учебы. Цена за метр - 1200$ Еще одни купили на КПИ в состоянии "под ремонт, но жить можно". Цена 25 т. за 30 м.
Цена метра КТ просто повергает в шок, это была цена смартов 10х этажей СП Оболонь. ОП КТ сознательно начал говорить цену за квартиру, цену за метр просто отказываются говорить.
Знакомая из обл центра при поступлении дочери в КПИ купила некий хлам возле КПИ с прицелом на отъезд дочери за границу (к сожалению цену не узнал). Хлам оставит.
Будущее у смартов есть, но, имхо, выбираться из КТ без машины то ещё удовольствие.
zahar_ написав:В массе гостинок есть планировки по 21 м2 - живут люди не жужжат. А гостинка 23 м2 это уже улучшенная планировка.
А чего им жужжать, если толку с того? Вот только из чудесных обжитых малосемеек и гостинок "нежужжащие" сваливают при первой возможности. Не выдерживают такого счастья
Да уж, малосемейки - счастье еще то. 1) Малые площади, а душа требует праздника Результат: праздничный гульбан не без участия массовых перекуров, танцев, песенных конкурсов в МОПах - весьма частое явление. 2) Контингент Гостинки обычно получали работяги, как временное жилье. Их еще называли в свое время "балаганами". За почти 30 лет в гостинках прошел отрицательный естественный отбор - успешные продавали и выезжали в "попросторнее". Остались синяки, пенсы, низкооплачиваемые. 3) Под аренду Некоторые из успешных гостинки не продавали, а оставили под сдачу, некоторые за спадщину или путем многолетних накоплений (за последние деньги)под сдачу приобрели. В результате, малосемейка с 50+% квартир под аренду - не единичный случай. Как следствие, на и так не блещущие чистотой МОПы всем по барабану.