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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 994995996997

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 805
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
74
Гарні, "модні" МОПи
3%
21
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
170
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
64
Раціональне планування та метраж
16%
125
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
149
Якість будівництва
15%
121
Всього голосів : 805
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 10:40

  hume написав:Цена метра КТ просто повергает в шок, это была цена смартов 10х этажей СП Оболонь. ОП КТ сознательно начал говорить цену за квартиру, цену за метр просто отказываются говорить.

Будущее у смартов есть, но, имхо, выбираться из КТ без машины то ещё удовольствие.


Так это нормальная практика выставлять цену за объект. Только у нас метрами меряют:) \
Более того, в этом сегменте как раз покупатель очень чувствителен к общей стоимости.
Поэтому когда есть, условно, 20К, то смотрят, что можно за эти деньги купить. А варианты по по 500 дол/м, но аэродромов по 200м, и близко не рассматриваются.
Iskander
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 10:41

  Tribeca написав:Смарты все берут для студентов или под аренду?

Для себя не берут - жить невозможно :)

Я считаю себя неприхотливым, но даже мне визуально тесно в 20кв.м.

У мну была комната в комуналке 12 м2. Нормально было. Натаха нельзя быть такой балованой -"мне визуально тесно в 20кв.м.".
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 10:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zahar_ написав:
  Tribeca написав:Смарты все берут для студентов или под аренду?

Для себя не берут - жить невозможно :)

Я считаю себя неприхотливым, но даже мне визуально тесно в 20кв.м.

У мну была комната в комуналке 12 м2. Нормально было. Натаха нельзя быть такой балованой -"мне визуально тесно в 20кв.м.".
Та потом и в ящике 200/50/40 нормально. Никто, по крайней мере, не "жужжал" ещё
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 10:49

  Faceless написав:
zahar_ написав:
  Tribeca написав:Смарты все берут для студентов или под аренду?

Для себя не берут - жить невозможно :)

Я считаю себя неприхотливым, но даже мне визуально тесно в 20кв.м.

У мну была комната в комуналке 12 м2. Нормально было. Натаха нельзя быть такой балованой -"мне визуально тесно в 20кв.м.".
Та потом и в ящике 200/50/40 нормально. Никто, по крайней мере, не "жужжал" ещё

Прикольно читать. Вам тоже "тесно в 20кв.м."?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 10:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zahar_ написав:Прикольно читать. Вам тоже "тесно в 20кв.м."?

Общей площади? Это шутка такая?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 10:51

  Faceless написав:
zahar_ написав:
  Tribeca написав:Смарты все берут для студентов или под аренду?

Для себя не берут - жить невозможно :)

Я считаю себя неприхотливым, но даже мне визуально тесно в 20кв.м.

У мну была комната в комуналке 12 м2. Нормально было. Натаха нельзя быть такой балованой -"мне визуально тесно в 20кв.м.".
Та потом и в ящике 200/50/40 нормально. Никто, по крайней мере, не "жужжал" ещё

Для балуваних- зправа, для сильно балуваних - зліва.

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Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 11:16

  Faceless написав:
  zahar_ написав:Прикольно читать. Вам тоже "тесно в 20кв.м."?

Общей площади? Это шутка такая?

Почему шутка - покупатели покупают смарт-квартиры 18-20 м2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ.
Вам как и натахе "тесно в 20кв.м."?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 11:20

Первый
А сколько в метрополе конкретно метр(около чего)?
И сколько от него до ветки ЖД,, точнее десяти веток, метров пятьсот или меньше?
Посмотрел на ЛУНе сам. 150000 долларов начало входа за однуху.
Васильковская 93 его адрес? 63-89кгрн метр? Однако...
Востаннє редагувалось барабашов в Сер 02 тра, 2018 11:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 11:24

  Первый написав:
  Faceless написав:
zahar_ написав:У мну была комната в комуналке 12 м2. Нормально было. Натаха нельзя быть такой балованой -"мне визуально тесно в 20кв.м.".
Та потом и в ящике 200/50/40 нормально. Никто, по крайней мере, не "жужжал" ещё

Для балуваних- зправа, для сильно балуваних - зліва.

Зображення

Где прайсы? Фейслесу и Натахе не тесно буит? :mrgreen:
  Tribeca написав:Смарты все берут для студентов или под аренду?

Для себя не берут - жить невозможно :)

Я считаю себя неприхотливым, но даже мне визуально тесно в 20кв.м.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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