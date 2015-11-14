Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Цена метра КТ просто повергает в шок, это была цена смартов 10х этажей СП Оболонь. ОП КТ сознательно начал говорить цену за квартиру, цену за метр просто отказываются говорить.
Будущее у смартов есть, но, имхо, выбираться из КТ без машины то ещё удовольствие.
Так это нормальная практика выставлять цену за объект. Только у нас метрами меряют:) \ Более того, в этом сегменте как раз покупатель очень чувствителен к общей стоимости. Поэтому когда есть, условно, 20К, то смотрят, что можно за эти деньги купить. А варианты по по 500 дол/м, но аэродромов по 200м, и близко не рассматриваются.
Tribeca написав:Смарты все берут для студентов или под аренду?
Для себя не берут - жить невозможно
Я считаю себя неприхотливым, но даже мне визуально тесно в 20кв.м.
У мну была комната в комуналке 12 м2. Нормально было. Натаха нельзя быть такой балованой -"мне визуально тесно в 20кв.м.".
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Tribeca написав:Смарты все берут для студентов или под аренду?
Для себя не берут - жить невозможно
Я считаю себя неприхотливым, но даже мне визуально тесно в 20кв.м.
У мну была комната в комуналке 12 м2. Нормально было. Натаха нельзя быть такой балованой -"мне визуально тесно в 20кв.м.".
Та потом и в ящике 200/50/40 нормально. Никто, по крайней мере, не "жужжал" ещё
Прикольно читать. Вам тоже "тесно в 20кв.м."?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_ написав:Прикольно читать. Вам тоже "тесно в 20кв.м."?
Общей площади? Это шутка такая?
Почему шутка - покупатели покупают смарт-квартиры 18-20 м2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ. Вам как и натахе "тесно в 20кв.м."?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Первый А сколько в метрополе конкретно метр(около чего)? И сколько от него до ветки ЖД,, точнее десяти веток, метров пятьсот или меньше? Посмотрел на ЛУНе сам. 150000 долларов начало входа за однуху. Васильковская 93 его адрес? 63-89кгрн метр? Однако...
Востаннє редагувалось барабашов в Сер 02 тра, 2018 11:24, всього редагувалось 1 раз.
zahar_ написав:У мну была комната в комуналке 12 м2. Нормально было. Натаха нельзя быть такой балованой -"мне визуально тесно в 20кв.м.".
Та потом и в ящике 200/50/40 нормально. Никто, по крайней мере, не "жужжал" ещё
Для балуваних- зправа, для сильно балуваних - зліва.
Где прайсы? Фейслесу и Натахе не тесно буит?
Tribeca написав:Смарты все берут для студентов или под аренду?
Для себя не берут - жить невозможно
Я считаю себя неприхотливым, но даже мне визуально тесно в 20кв.м.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.