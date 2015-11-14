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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 02 тра, 2018 12:46
барабашов написав:Первый
А сколько в метрополе конкретно метр(около чего)?
И сколько от него до ветки ЖД,, точнее десяти веток, метров пятьсот или меньше?
Посмотрел на ЛУНе сам. 150000 долларов начало входа за однуху.
Васильковская 93 его адрес? 63-89кгрн метр? Однако...
Що Вам не подобається в ціні 3 куе за квадрат в 150 метровій квартирі з видом не в сусідню стіну? В 2008 році це було б на 8 куе!
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Первый
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Додано: Сер 02 тра, 2018 13:19
Первый написав:
Що Вам не подобається в ціні 3 куе за квадрат в 150 метровій квартирі з видом не в сусідню стіну? В 2008 році це було б на 8 куе!
Возможно, он чувствует себя нищебродом на фоне такой цены. Но на самом деле цена на этот дом - хорошая. Никого особо не беспокоит, что чёрная икра дорогая, недоступная для подавляющей части населения страны, хотя такая полезная для человека. И Метрополь-это чёрная икра КРЖН
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Додано: Сер 02 тра, 2018 13:23
Serg-ik
что, уже не Signature?
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Iskander
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Додано: Сер 02 тра, 2018 13:33
Tribeca
Так потом же числа 20го очнёшься в обосцяных стрингах на обрыганном матрасе где нибудь у незнакомого молодыка лет 65ти на Борщаговке.
Ты лучше чайку с пирожным баварским марцмпановым выпей
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барабашов
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Додано: Сер 02 тра, 2018 13:38
Iskander не понял вопрос
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Додано: Сер 02 тра, 2018 13:43
Первый написав:
Що Вам не подобається в ціні 3 куе за квадрат в 150 метровій квартирі з видом не в сусідню стіну? В 2008 році це було б на 8 куе!
И зачем тулить в обсуждение динамики цен на КРЖН какую-то экзотику за 3 куе м2.
Лучше бы потёрлись около ЖК Патриотика и попробывали их прощупать на цену 30 куе за 1к 36 м2 в сданных эксплуатацию панельках.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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zahar_
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Додано: Сер 02 тра, 2018 13:56
Serg-ik написав:Iskander
не понял вопрос
Ещё с год назад тут все за Signature рассказывали, что это эксклюзив. Потом Тарьян. Теперь Метрополь
Многовато сортов чёрной икры:))
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Iskander
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Додано: Сер 02 тра, 2018 13:57
Клубные дома в Днепровском районе станут ещё краше.
По распоряжению №73 от 1 февраля 2018 года «Об утверждении адресного перечня капитальных ремонтов в 2018 году» , на капитальный ремонт по всем адресам Днепровского района выделят 59 млн 64 тыс. грн.
Всего в Днепровском районе Киева в 2018 году на ремонт выделят, грн:
- капитальный ремонт асфальтного покрытия придомовых территорий и внутриквартальных проездов — 1 610 000;
- обустройство игровых площадок — 3 170 000;
- обустройство спортивных площадок — 3 070 000;
- обустройство контейнерных площадок для мусора — 699 000;
- капитальный ремонт сливоприемных сетей — 1 675 000;
- капитальный ремонт входных групп — 400 000;
- капитальный ремонт фасадов — 185 000;
- капитальный ремонт кровель — 12 436 000;
- замену окон — 15 671 000;
- капитальный ремонт лестничных клеток — 7 339 000;
- капитальный ремонт электросетей/электрощитовых — 1 970 000;
- капитальный ремонт инженерных сетей (холодное и горячее водоснабжение, централизованное отопление, канализация) — 6 539 000;
- капитальный ремонт квартир — 580 000;
- капитальный ремонт балконов — 70 000;
- утепление фасадов — 1 800 000;
- капитальный ремонт (модернизация) модульных индивидуальных тепловых пунктов — 300 000.
Не иначе ставить цену за прелесТь 40 куе.
Ибо не дом, а парадиз:)
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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zahar_
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Додано: Сер 02 тра, 2018 14:07
Iskander написав:
Многовато сортов чёрной икры:))
это не сорта, это разные осётры её мечут
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Додано: Сер 02 тра, 2018 14:08
zahar_ написав:
Ибо не дом, а парадиз:)
парадиз будет тогда, когда будет общественный туалет на улице. А его там не было, нет и не будет
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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