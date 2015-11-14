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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 996997998999>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 805
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
74
Гарні, "модні" МОПи
3%
21
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
170
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
64
Раціональне планування та метраж
16%
125
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
149
Якість будівництва
15%
121
Всього голосів : 805
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 12:46

  барабашов написав:Первый
А сколько в метрополе конкретно метр(около чего)?
И сколько от него до ветки ЖД,, точнее десяти веток, метров пятьсот или меньше?
Посмотрел на ЛУНе сам. 150000 долларов начало входа за однуху.
Васильковская 93 его адрес? 63-89кгрн метр? Однако...

Що Вам не подобається в ціні 3 куе за квадрат в 150 метровій квартирі з видом не в сусідню стіну? В 2008 році це було б на 8 куе!
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 13:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Що Вам не подобається в ціні 3 куе за квадрат в 150 метровій квартирі з видом не в сусідню стіну? В 2008 році це було б на 8 куе!

Возможно, он чувствует себя нищебродом на фоне такой цены. Но на самом деле цена на этот дом - хорошая. Никого особо не беспокоит, что чёрная икра дорогая, недоступная для подавляющей части населения страны, хотя такая полезная для человека. И Метрополь-это чёрная икра КРЖН
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 13:23

Serg-ik
что, уже не Signature?
Iskander
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 13:33

Tribeca
Так потом же числа 20го очнёшься в обосцяных стрингах на обрыганном матрасе где нибудь у незнакомого молодыка лет 65ти на Борщаговке.
Ты лучше чайку с пирожным баварским марцмпановым выпей
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 13:38

Iskander не понял вопрос
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 13:43

  Первый написав:Що Вам не подобається в ціні 3 куе за квадрат в 150 метровій квартирі з видом не в сусідню стіну? В 2008 році це було б на 8 куе!

И зачем тулить в обсуждение динамики цен на КРЖН какую-то экзотику за 3 куе м2.
Лучше бы потёрлись около ЖК Патриотика и попробывали их прощупать на цену 30 куе за 1к 36 м2 в сданных эксплуатацию панельках.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 13:56

  Serg-ik написав:Iskander не понял вопрос

Ещё с год назад тут все за Signature рассказывали, что это эксклюзив. Потом Тарьян. Теперь Метрополь

Многовато сортов чёрной икры:))
Iskander
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 13:57

Клубные дома в Днепровском районе станут ещё краше.
По распоряжению №73 от 1 февраля 2018 года «Об утверждении адресного перечня капитальных ремонтов в 2018 году» , на капитальный ремонт по всем адресам Днепровского района выделят 59 млн 64 тыс. грн.

Всего в Днепровском районе Киева в 2018 году на ремонт выделят, грн:

- капитальный ремонт асфальтного покрытия придомовых территорий и внутриквартальных проездов — 1 610 000;

- обустройство игровых площадок — 3 170 000;

- обустройство спортивных площадок — 3 070 000;

- обустройство контейнерных площадок для мусора — 699 000;

- капитальный ремонт сливоприемных сетей — 1 675 000;

- капитальный ремонт входных групп — 400 000;

- капитальный ремонт фасадов — 185 000;

- капитальный ремонт кровель — 12 436 000;

- замену окон — 15 671 000;

- капитальный ремонт лестничных клеток — 7 339 000;

- капитальный ремонт электросетей/электрощитовых — 1 970 000;

- капитальный ремонт инженерных сетей (холодное и горячее водоснабжение, централизованное отопление, канализация) — 6 539 000;

- капитальный ремонт квартир — 580 000;

- капитальный ремонт балконов — 70 000;

- утепление фасадов — 1 800 000;

- капитальный ремонт (модернизация) модульных индивидуальных тепловых пунктов — 300 000.


Не иначе ставить цену за прелесТь 40 куе. :wink: Ибо не дом, а парадиз:)
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 14:07

  Iskander написав:Многовато сортов чёрной икры:))

это не сорта, это разные осётры её мечут
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 14:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zahar_ написав:Ибо не дом, а парадиз:)

парадиз будет тогда, когда будет общественный туалет на улице. А его там не было, нет и не будет
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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