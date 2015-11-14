И они занимает на рынке объём в разы меньший эконом-жилья.
Зачем рожевокулярныкы тулят эти объекты - типа показать что с экономикой и благосостоянием в Украине всё тип-топ?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 02 тра, 2018 14:11
И они занимает на рынке объём в разы меньший эконом-жилья.
Зачем рожевокулярныкы тулят эти объекты - типа показать что с экономикой и благосостоянием в Украине всё тип-топ?
Востаннє редагувалось zahar_ в Сер 02 тра, 2018 14:15, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Сер 02 тра, 2018 14:13
Вести с полей.
На Трое будет выставлятся к продаже 3к в доме "украинская панель". Хотят разъехатся.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Сер 02 тра, 2018 14:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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