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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9979989991000>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 805
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
74
Гарні, "модні" МОПи
3%
21
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
170
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
64
Раціональне планування та метраж
16%
125
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
149
Якість будівництва
15%
121
Всього голосів : 805
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 14:11

  Serg-ik написав:
  Iskander написав:Многовато сортов чёрной икры:))

это не сорта, это разные осётры её мечут

И они занимает на рынке объём в разы меньший эконом-жилья.
Зачем рожевокулярныкы тулят эти объекты - типа показать что с экономикой и благосостоянием в Украине всё тип-топ? :evil:
Востаннє редагувалось zahar_ в Сер 02 тра, 2018 14:15, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 14:13

Вести с полей.
На Трое будет выставлятся к продаже 3к в доме "украинская панель". Хотят разъехатся.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 14:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://100realty.ua/analytics/48715 т.е. появились в продаже большие метражи? или как объяснить 1-й график?
rusramzik
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 14:43

rusramzik
как вариант:
в продаже остались квартиры похуже и подешевле, с ценой 1214 за метр
Востаннє редагувалось Serg-ik в Сер 02 тра, 2018 14:45, всього редагувалось 1 раз.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 14:44

А у нас на топика "могучая кучка" пуповиков регулярно дрочат на объекты овер 70 куе.http://abcnews.com.ua/ru/analytics/kvar ... dorozhaiut
В марте на первое место снова вышел спрос на жилье в самом низком ценовом диапазоне, до $30 тыс. с долей 56% от общего количества запросов к базе данных портала. На втором месте находились квартиры в диапазоне $50–70 тыс. с долей запросов 22%. Спрос на жилье с ценой от $70 тыс. продемонстрировал рекордное падение и составил 2% запросов к базе данных портала.

Вывод - "могучая кучка" форумных дрочильщиков на объекты овер 70 куе является для КРЖН нетипичным сегментом.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 15:02

  Serg-ik написав:
  zahar_ написав:Ибо не дом, а парадиз:)

парадиз будет тогда, когда будет общественный туалет на улице. А его там не было, нет и не будет

Где не было общественного туалета?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 15:06

  Faceless написав:А чего им жужжать, если толку с того? Вот только из чудесных обжитых малосемеек и гостинок "нежужжащие" сваливают при первой возможности. Не выдерживают такого счастья

И тем не мене, нормально расположенные гостинки, это самый ликвидный сегмент.
Мелкие купюры тоже чаще меняют владельца.
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 15:10

  zahar_ написав:А у нас на топика "могучая кучка" пуповиков регулярно дрочат на объекты овер 70 куе.http://abcnews.com.ua/ru/analytics/kvar ... dorozhaiut
В марте на первое место снова вышел спрос на жилье в самом низком ценовом диапазоне, до $30 тыс. с долей 56% от общего количества запросов к базе данных портала. На втором месте находились квартиры в диапазоне $50–70 тыс. с долей запросов 22%. Спрос на жилье с ценой от $70 тыс. продемонстрировал рекордное падение и составил 2% запросов к базе данных портала.

Вывод - "могучая кучка" форумных дрочильщиков на объекты овер 70 куе является для КРЖН нетипичным сегментом.

Доля Apple на рынке смартфонов тоже невысока, порядка 10%.
Тоже нетипичный сегмент?
Iskander
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 15:11

  zahar_ написав:Вести с полей.
На Трое будет выставлятся к продаже 3к в доме "украинская панель". Хотят разъехатся.
ссылочку дайте на объяву.
zagotovkinazimu
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 15:36

  Faceless написав:
Iskander написав:
  stm написав:Захар, 18-20 квадратов вызывают клаустрофобию даже у здоровых людей. Эти квартиры для жизни опасны. Посуточно или студенту - нормуль, а как квартира не дай Бог...

Тем не менее с начала года трое знакомых разной степени близости купили смарты детям в КТ на время учебы. Цена за метр - 1200$
Еще одни купили на КПИ в состоянии "под ремонт, но жить можно". Цена 25 т. за 30 м.
Хроники зубожиння. Детям на время учебы покупают квартиры. Не как раньше - полноразмерные, а смарты на левом берегу. По 1200 за метр. Четыре киевских ЗП по Франту. У власти изверги до чего народ довели.

Якщо відслюнявлювати за оренду 1к 150у.е. щомісяця, то за 5 років навчання $9000 віддати лендлорду. А це більше половини вартості кавалірки.
З економічної точки зору логічний крок.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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