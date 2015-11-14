И они занимает на рынке объём в разы меньший эконом-жилья.
Зачем рожевокулярныкы тулят эти объекты - типа показать что с экономикой и благосостоянием в Украине всё тип-топ?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 02 тра, 2018 14:11
И они занимает на рынке объём в разы меньший эконом-жилья.
Зачем рожевокулярныкы тулят эти объекты - типа показать что с экономикой и благосостоянием в Украине всё тип-топ?
Востаннє редагувалось zahar_ в Сер 02 тра, 2018 14:15, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Сер 02 тра, 2018 14:13
Вести с полей.
На Трое будет выставлятся к продаже 3к в доме "украинская панель". Хотят разъехатся.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Сер 02 тра, 2018 14:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 02 тра, 2018 14:43
rusramzik
как вариант:
в продаже остались квартиры похуже и подешевле, с ценой 1214 за метр
Востаннє редагувалось Serg-ik в Сер 02 тра, 2018 14:45, всього редагувалось 1 раз.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Сер 02 тра, 2018 14:44
А у нас на топика "могучая кучка" пуповиков регулярно дрочат на объекты овер 70 куе.
Вывод - "могучая кучка" форумных дрочильщиков на объекты овер 70 куе является для КРЖН нетипичным сегментом.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Сер 02 тра, 2018 15:02
Где не было общественного туалета?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Сер 02 тра, 2018 15:06
И тем не мене, нормально расположенные гостинки, это самый ликвидный сегмент.
Мелкие купюры тоже чаще меняют владельца.
Додано: Сер 02 тра, 2018 15:10
Доля Apple на рынке смартфонов тоже невысока, порядка 10%.
Тоже нетипичный сегмент?
Додано: Сер 02 тра, 2018 15:11
Додано: Сер 02 тра, 2018 15:36
Якщо відслюнявлювати за оренду 1к 150у.е. щомісяця, то за 5 років навчання $9000 віддати лендлорду. А це більше половини вартості кавалірки.
З економічної точки зору логічний крок.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
реклама
|