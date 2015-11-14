Оренда такої кавалірки про яку мова - приблизно 250 у.о.
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Додано: Сер 02 тра, 2018 15:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Оренда такої кавалірки про яку мова - приблизно 250 у.о.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Сер 02 тра, 2018 15:44
Так тому вона і не 15куе а трішки дорожче.
Пані Трібєка дала маху.
А могла уже здавать смарти замісць незданих вонючок.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Сер 02 тра, 2018 16:19
Недостаток существующих в наличии смарт квартир это локация.
Представление о рынке аренды немного поменяется с выходом Миракса, со своими 600 смартами.
В перспективе, можно переоборудовать в смарты, промзоны расположенные в центре.
На Арсенале есть большие 9 этажные корпуса, которые удобно нарезать на клетки по 20 метров. Успех гарантирован.
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