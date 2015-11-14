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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9979989991000

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 805
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
74
Гарні, "модні" МОПи
3%
21
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
170
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
64
Раціональне планування та метраж
16%
125
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
149
Якість будівництва
15%
121
Всього голосів : 805
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 15:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Якщо відслюнявлювати за оренду 1к 150у.е. щомісяця, то за 5 років навчання $9000 віддати лендлорду. А це більше половини вартості кавалірки.
З економічної точки зору логічний крок.

Оренда такої кавалірки про яку мова - приблизно 250 у.о.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 15:44

  Faceless написав:
  flyman написав:Якщо відслюнявлювати за оренду 1к 150у.е. щомісяця, то за 5 років навчання $9000 віддати лендлорду. А це більше половини вартості кавалірки.
З економічної точки зору логічний крок.

Оренда такої кавалірки про яку мова - приблизно 250 у.о.

Так тому вона і не 15куе а трішки дорожче.
Пані Трібєка дала маху.
А могла уже здавать смарти замісць незданих вонючок.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 16:19

  flyman написав:
Так тому вона і не 15куе а трішки дорожче.
Пані Трібєка дала маху.
А могла уже здавать смарти замісць незданих вонючок.

Недостаток существующих в наличии смарт квартир это локация.
Представление о рынке аренды немного поменяется с выходом Миракса, со своими 600 смартами.
В перспективе, можно переоборудовать в смарты, промзоны расположенные в центре.
На Арсенале есть большие 9 этажные корпуса, которые удобно нарезать на клетки по 20 метров. Успех гарантирован.
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