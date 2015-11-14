Оренда такої кавалірки про яку мова - приблизно 250 у.о.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 02 тра, 2018 15:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Оренда такої кавалірки про яку мова - приблизно 250 у.о.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Сер 02 тра, 2018 15:44
Так тому вона і не 15куе а трішки дорожче.
Пані Трібєка дала маху.
А могла уже здавать смарти замісць незданих вонючок.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Сер 02 тра, 2018 16:19
Недостаток существующих в наличии смарт квартир это локация.
Представление о рынке аренды немного поменяется с выходом Миракса, со своими 600 смартами.
В перспективе, можно переоборудовать в смарты, промзоны расположенные в центре.
На Арсенале есть большие 9 этажные корпуса, которые удобно нарезать на клетки по 20 метров. Успех гарантирован.
Додано: Сер 02 тра, 2018 16:48
Для многих локация КТ вполне нормальная.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Сер 02 тра, 2018 16:50
КТ лучше чем ЖК Вонючка , однозначно.
И уже бы полгода деньги отбивала.
Востаннє редагувалось zahar_ в Сер 02 тра, 2018 17:35, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Сер 02 тра, 2018 17:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Трибека, Вам вопрос как практику по здаче квартир в новостройке ?
Квартирантов шум не отпугивает ? Сам жил в новостройке, первые два года ад адский, потом нормально.
Кто то еще по теме может высказаться ?
Додано: Сер 02 тра, 2018 17:30
Кстати в Махх рояль в Турции отдыхает министр Петренко, его запалили в ФБ и он выложил ваучер. там же любит отдыхать и Риспект.
Хорошо что министры могут отдохнуть за 12000$, элитка точно не пропадет в этой стране.
Додано: Сер 02 тра, 2018 17:33
Помню хтось писав про СКОРО забИТІ вікна в Україні і те що здає в іпенях чабанів квартиру в новобудові....
А там олені, олені, не бриті....
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: Сер 02 тра, 2018 17:43
Ад, вы правы, и многих отпугивает.
Но многим и пофигу.
Отпугивало когда из 3 лифтов работал 1, и была куча пьяных строителей - я поэтому сделал скидку 500грн на эти первые месяцы. Желающие есть, вопрос в цене.
Додано: Сер 02 тра, 2018 17:46
Ніколи не писав що в новобудовах будуть забиті вікна.
В хрущах будуть забиті.
Капремонт старих панельних будинків як в колишній Східній Німеччині ніхто робити не буде в Украіні.
Що там по термінах експлуатації на панельні хрущики ?
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