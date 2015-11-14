Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Tribeca написав:Кстати в Махх рояль в Турции отдыхает министр Петренко, его запалили в ФБ и он выложил ваучер. там же любит отдыхать и Риспект.
Хорошо что министры могут отдохнуть за 12000$, элитка точно не пропадет в этой стране.
Я вчера выкладывал инфо - барышня из минюста накупила квартир и машин на родственников. Пора уже паковать - и барышню и петренко.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Хомякоид написав:Трибека, Вам вопрос как практику по здаче квартир в новостройке ? Квартирантов шум не отпугивает ? Сам жил в новостройке, первые два года ад адский, потом нормально.
Кто то еще по теме может высказаться ?
Помню хтось писав про заболочені вікна в Україні і те що здає в іпенях чабанів квартиру в новобудові.... А там олені, олені, не бриті....
Ніколи не писав що в новобудовах будуть забиті вікна. В хрущах будуть забиті. Капремонт старих панельних будинків як в колишній Східній Німеччині ніхто робити не буде в Украіні. Що там по термінах експлуатації на панельні хрущики ?
55 лет уже дому, а он как "огурчик". ЖК Вонючка через 55 лет будет в значительно худшем состоянии.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.