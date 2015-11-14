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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 805
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
74
Гарні, "модні" МОПи
3%
21
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
170
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
64
Раціональне планування та метраж
16%
125
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
149
Якість будівництва
15%
121
Всього голосів : 805
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 17:47

  Tribeca написав:
  Хомякоид написав:Трибека, Вам вопрос как практику по здаче квартир в новостройке ?
Квартирантов шум не отпугивает ? Сам жил в новостройке, первые два года ад адский, потом нормально.

Кто то еще по теме может высказаться ?


Ад, вы правы, и многих отпугивает.

Но многим и пофигу.

Отпугивало когда из 3 лифтов работал 1, и была куча пьяных строителей - я поэтому сделал скидку 500грн на эти первые месяцы. Желающие есть, вопрос в цене.

Трибека, выложите плз фото хотя бы одной отремонтированной Круши - чтобы, так сказать, иметь перед глазами золотой стандарт жлоб-ремонта.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 17:50

Хомякоид
Сенс в київському бітоні на фоні німецького? Почитайте свої прогнози. Що змінилося?
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 17:52

  Tribeca написав:Кстати в Махх рояль в Турции отдыхает министр Петренко, его запалили в ФБ и он выложил ваучер. там же любит отдыхать и Риспект.

Хорошо что министры могут отдохнуть за 12000$, элитка точно не пропадет в этой стране.

Я вчера выкладывал инфо - барышня из минюста накупила квартир и машин на родственников. Пора уже паковать - и барышню и петренко.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 17:55

  Первый написав:Хомякоид
Сенс в київському бітоні на фоні німецького? Почитайте свої прогнози. Що змінилося?


Квартири в Києві на новобудови дійшли до більш менш прийнятних цін, принаймні для мене.
Про нерухомість в Німеччині ще зарано думати.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 17:56

  airmax78 написав:
  Tribeca написав:
  Хомякоид написав:Трибека, Вам вопрос как практику по здаче квартир в новостройке ?
Квартирантов шум не отпугивает ? Сам жил в новостройке, первые два года ад адский, потом нормально.

Кто то еще по теме может высказаться ?


Ад, вы правы, и многих отпугивает.

Но многим и пофигу.

Отпугивало когда из 3 лифтов работал 1, и была куча пьяных строителей - я поэтому сделал скидку 500грн на эти первые месяцы. Желающие есть, вопрос в цене.

Трибека, выложите плз фото хотя бы одной отремонтированной Круши - чтобы, так сказать, иметь перед глазами золотой стандарт жлоб-ремонта.



Макс, берите любую Крушу - везде спецы работали :)

https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-1-ko ... z7s8G.html

https://www.olx.ua/obyavlenie/sdayutsya ... ze9Wu.html
Tribeca
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 18:01

  Хомякоид написав:
  Первый написав:
  Хомякоид написав:Трибека, Вам вопрос как практику по здаче квартир в новостройке ?
Квартирантов шум не отпугивает ? Сам жил в новостройке, первые два года ад адский, потом нормально.

Кто то еще по теме может
высказаться ?


Помню хтось писав про заболочені вікна в Україні і те що здає в іпенях чабанів квартиру в новобудові....
А там олені, олені, не бриті....


Ніколи не писав що в новобудовах будуть забиті вікна.
В хрущах будуть забиті.
Капремонт старих панельних будинків як в колишній Східній Німеччині ніхто робити не буде в Украіні.
Що там по термінах експлуатації на панельні хрущики ?

55 лет уже дому, а он как "огурчик". ЖК Вонючка через 55 лет будет в значительно худшем состоянии.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 18:02

Tribeca Там в одном объявлении фото разных квартир. Но в целом мне очень понравилось: ничего лишнего. Ничего. "Хочу Крушу, хочу"(с)
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 18:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Захар, через 55 лет не будет ни захара, ни трибеки. Вам не пофиг как будет выглядеть в 2073 году Круша?
Tribeca
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 18:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:ничего лишнего. Ничего.

и ничего нужного. В той комнате, где два красных кресла и диван. Вопрос: а спать на чём??? Нах там два кресла???
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 18:19

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:ничего лишнего. Ничего.

и ничего нужного. В той комнате, где два красных кресла и диван. Вопрос: а спать на чём??? Нах там два кресла???

На ОЛХ за 1000 грн. с самовывозом продавался отличный гарнитур. Ну не выбрасывать же в конце концов эти два кресла? Это же все-таки жлоб-ремонт, а не для людей.
airmax78
 
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