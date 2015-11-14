zahar_ написав:
Учатся может и на правом, а купили смарт на Левом.
КТ когда не коптит фанплит можна сказать парадиз.
Когда мы расматривали переезд в КТ после продажи прелесТь - там студии 23 м2 были по 24 куе.
"дешевеет однако"
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Додано: Сер 02 тра, 2018 18:20
"дешевеет однако"
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 02 тра, 2018 19:33
Так дешевіє ж.
Холодний вінтажний хрущик з бібліотекою був 40 куе, а тепер і 30ки не дають. Все як колишній експерт та Сержик бажали.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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