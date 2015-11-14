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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 999100010011002

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 805
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
74
Гарні, "модні" МОПи
3%
21
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
170
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
64
Раціональне планування та метраж
16%
125
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
149
Якість будівництва
15%
121
Всього голосів : 805
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 18:20

  zahar_ написав:
  Serg-ik написав:
  Iskander написав:с начала года трое знакомых разной степени близости купили смарты детям в КТ на время учебы. Цена за метр - 1200$

Простите, а где учатся дети? На левом берегу?

Учатся может и на правом, а купили смарт на Левом.
КТ когда не коптит фанплит можна сказать парадиз.
Когда мы расматривали переезд в КТ после продажи прелесТь - там студии 23 м2 были по 24 куе.

"дешевеет однако" :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 19:33

  Прохожий написав:
  zahar_ написав:Учатся может и на правом, а купили смарт на Левом.
КТ когда не коптит фанплит можна сказать парадиз.
Когда мы расматривали переезд в КТ после продажи прелесТь - там студии 23 м2 были по 24 куе.

"дешевеет однако" :mrgreen:

Так дешевіє ж.
Холодний вінтажний хрущик з бібліотекою був 40 куе, а тепер і 30ки не дають. Все як колишній експерт та Сержик бажали.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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