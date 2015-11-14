Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zahar_ написав:Учатся может и на правом, а купили смарт на Левом. КТ когда не коптит фанплит можна сказать парадиз. Когда мы расматривали переезд в КТ после продажи прелесТь - там студии 23 м2 были по 24 куе.
"дешевеет однако"
Так дешевіє ж. Холодний вінтажний хрущик з бібліотекою був 40 куе, а тепер і 30ки не дають. Все як колишній експерт та Сержик бажали.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
airmax78 написав:Tribeca Там в одном объявлении фото разных квартир. Но в целом мне очень понравилось: ничего лишнего. Ничего. "Хочу Крушу, хочу"(с)
ЖК вонючка это фуфел. Покупайте в комфорт таун. Когда они фанплит "завалят".
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Порошенко, Гройсмана и Кличко просят запретить строительство жилья в Киеве
К президенту, премьеру и мэру Киева обратились бывшие министры, депутаты, деятели науки и культуры
Группа бывших министров, депутатов, деятелей науки и культуры подписала открытое обращение к президенту Петру Порошенко, премьер-министру Владимиру Гройсману и мэру столицы Виталию Кличко с просьбой прекратить строительство нового жилья в Киеве.
Соответствующее обращение размещено в газете "Голос Украины" от 28 апреля.
"Считаем необходимым… принять решение о прекращении новой жилой застройки Киева, сосредоточив средства бюджета и частных компаний на благоустройстве города", – говорится в обращении.
Подписанты предлагают выделить бюджетные средства для расчета с застройщиками, а построенные дома на условиях долгосрочных кредитов (на 25-30 лет) выделить для киевлян, которые стоят в очереди на жилье.
Экс-чиновники также предлагают создать из новостроек обменный фонд жилья, в который отселить жителей из хрущевок и девятиэтажек под снос.
Порошенко, Гройсмана и Кличко просят запретить строительство жилья в Киеве
К президенту, премьеру и мэру Киева обратились бывшие министры, депутаты, деятели науки и культуры
Группа бывших министров, депутатов, деятелей науки и культуры подписала открытое обращение к президенту Петру Порошенко, премьер-министру Владимиру Гройсману и мэру столицы Виталию Кличко с просьбой прекратить строительство нового жилья в Киеве.
Соответствующее обращение размещено в газете "Голос Украины" от 28 апреля.
"Считаем необходимым… принять решение о прекращении новой жилой застройки Киева, сосредоточив средства бюджета и частных компаний на благоустройстве города", – говорится в обращении.
Подписанты предлагают выделить бюджетные средства для расчета с застройщиками, а построенные дома на условиях долгосрочных кредитов (на 25-30 лет) выделить для киевлян, которые стоят в очереди на жилье.
Экс-чиновники также предлагают создать из новостроек обменный фонд жилья, в который отселить жителей из хрущевок и девятиэтажек под снос.
Країна має знати хероїв. Захар купили в кт смартик, і замість смартика йому дадуть 150 метрів бордюра...
Данное обращение подписали бывшие премьер-министры Виталий Масол и Витольд Фокин, экс-спикер Верховной Рады Александр Мороз, экс-министры энергетики Иван Плачков и Виталий Скляров, экс-нардеп Лариса Скорик, а также президент Академии Наук Борис Патон, профессор медакадемии им. П. Шупика Анатолий Радзиховский и народная артистка Нина Матвиенко
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
$31 500 Продам 1-но комнатную квартиру в новом доме! ЖК Патриотика! Галицкий! Отличная 1 комнатная квартира в новом доме! ЖК Патриотика! Галицкий! Расположен по ул. Чавдар 12а. Площадь 37/17/9 кв. м. Этаж 18/25. Дом утепленная панель-вентилируемый термо-фасад. Квартира с качественным ремонтом: обои, линолеум, энергосберегающие окна, межкомнатные двери, сантехника, счётчики воды, тепла, бронированная дверь. Рациональная планировка. Рядом школа, детский сад, чистые озёра, ТРЦ, Алладин, Новус, Билла, Метро, Сильпо, АТБ, Варус, Эпицентр! Удобная транспортная развязка! Успейте выгодно приобрести квартиру БЕЗ комиссии и дополнительных расходов!
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Xenon написав:Экс-чиновники также предлагают создать из новостроек обменный фонд жилья, в который отселить жителей из хрущевок и девятиэтажек под снос.
Нормальная новость:) Скоро "семейный совет" получит трёху в новостройке в состоянии "входи и живи":) и покажет дулю учётки Первый. У мну будет уже "кабинет" побольше.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.