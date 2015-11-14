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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 999100010011002

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 805
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
74
Гарні, "модні" МОПи
3%
21
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
170
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
64
Раціональне планування та метраж
16%
125
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
149
Якість будівництва
15%
121
Всього голосів : 805
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 18:20

  zahar_ написав:
  Serg-ik написав:
  Iskander написав:с начала года трое знакомых разной степени близости купили смарты детям в КТ на время учебы. Цена за метр - 1200$

Простите, а где учатся дети? На левом берегу?

Учатся может и на правом, а купили смарт на Левом.
КТ когда не коптит фанплит можна сказать парадиз.
Когда мы расматривали переезд в КТ после продажи прелесТь - там студии 23 м2 были по 24 куе.

"дешевеет однако" :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 19:33

  Прохожий написав:
  zahar_ написав:Учатся может и на правом, а купили смарт на Левом.
КТ когда не коптит фанплит можна сказать парадиз.
Когда мы расматривали переезд в КТ после продажи прелесТь - там студии 23 м2 были по 24 куе.

"дешевеет однако" :mrgreen:

Так дешевіє ж.
Холодний вінтажний хрущик з бібліотекою був 40 куе, а тепер і 30ки не дають. Все як колишній експерт та Сержик бажали.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 21:20

  airmax78 написав:Tribeca Там в одном объявлении фото разных квартир. Но в целом мне очень понравилось: ничего лишнего. Ничего. "Хочу Крушу, хочу"(с)

ЖК вонючка это фуфел. Покупайте в комфорт таун. Когда они фанплит "завалят".
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 21:28

:mrgreen:
Порошенко, Гройсмана и Кличко просят запретить строительство жилья в Киеве

К президенту, премьеру и мэру Киева обратились бывшие министры, депутаты, деятели науки и культуры

Группа бывших министров, депутатов, деятелей науки и культуры подписала открытое обращение к президенту Петру Порошенко, премьер-министру Владимиру Гройсману и мэру столицы Виталию Кличко с просьбой прекратить строительство нового жилья в Киеве.

Соответствующее обращение размещено в газете "Голос Украины" от 28 апреля.

"Считаем необходимым… принять решение о прекращении новой жилой застройки Киева, сосредоточив средства бюджета и частных компаний на благоустройстве города", – говорится в обращении.

Подписанты предлагают выделить бюджетные средства для расчета с застройщиками, а построенные дома на условиях долгосрочных кредитов (на 25-30 лет) выделить для киевлян, которые стоят в очереди на жилье.

Экс-чиновники также предлагают создать из новостроек обменный фонд жилья, в который отселить жителей из хрущевок и девятиэтажек под снос.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 21:38

  Xenon написав::mrgreen:
Порошенко, Гройсмана и Кличко просят запретить строительство жилья в Киеве

К президенту, премьеру и мэру Киева обратились бывшие министры, депутаты, деятели науки и культуры

Группа бывших министров, депутатов, деятелей науки и культуры подписала открытое обращение к президенту Петру Порошенко, премьер-министру Владимиру Гройсману и мэру столицы Виталию Кличко с просьбой прекратить строительство нового жилья в Киеве.

Соответствующее обращение размещено в газете "Голос Украины" от 28 апреля.

"Считаем необходимым… принять решение о прекращении новой жилой застройки Киева, сосредоточив средства бюджета и частных компаний на благоустройстве города", – говорится в обращении.

Подписанты предлагают выделить бюджетные средства для расчета с застройщиками, а построенные дома на условиях долгосрочных кредитов (на 25-30 лет) выделить для киевлян, которые стоят в очереди на жилье.

Экс-чиновники также предлагают создать из новостроек обменный фонд жилья, в который отселить жителей из хрущевок и девятиэтажек под снос.

Країна має знати хероїв. Захар купили в кт смартик, і замість смартика йому дадуть 150 метрів бордюра...

Данное обращение подписали бывшие премьер-министры Виталий Масол и Витольд Фокин, экс-спикер Верховной Рады Александр Мороз, экс-министры энергетики Иван Плачков и Виталий Скляров, экс-нардеп Лариса Скорик, а также президент Академии Наук Борис Патон, профессор медакадемии им. П. Шупика Анатолий Радзиховский и народная артистка Нина Матвиенко
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 21:46

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Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 22:04

  Xenon написав:Экс-чиновники также предлагают создать из новостроек обменный фонд жилья, в который отселить жителей из хрущевок и девятиэтажек под снос.

Нормальная новость:) Скоро "семейный совет" получит трёху в новостройке в состоянии "входи и живи":) и покажет дулю учётки Первый.
У мну будет уже "кабинет" побольше.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 22:23

  zahar_ написав:
  Xenon написав:Экс-чиновники также предлагают создать из новостроек обменный фонд жилья, в который отселить жителей из хрущевок и девятиэтажек под снос.

Нормальная новость:) Скоро "семейный совет" получит трёху в новостройке в состоянии "входи и живи":) и покажет дулю учётки Первый.
У мну будет уже "кабинет" побольше.


Захар, вы отбиваете последнее желание платить налоги в этой стране
Tribeca
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 22:39

Tribeca типа ты их хоть раз заплатил по своей воле
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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