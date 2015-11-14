Первый написав:
Так дешевіє ж.
Холодний вінтажний хрущик з бібліотекою був 40 куе, а тепер і 30ки не дають..
Перший ,не хвилюйтесь, все буде добре.
также предлагают создать из новостроек обменный фонд жилья, в который отселить жителей из хрущевок и девятиэтажек под снос.
У просторому холі квартири в новобудові знайдеться місце під бібліотеку.
Музичний інстумент займе місце у шикарній залі.
Життя заграє новими барвами.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.