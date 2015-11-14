RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1000100110021003

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 805
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
74
Гарні, "модні" МОПи
3%
21
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
170
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
64
Раціональне планування та метраж
16%
125
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
149
Якість будівництва
15%
121
Всього голосів : 805
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 07:23

  Первый написав:Так дешевіє ж.
Холодний вінтажний хрущик з бібліотекою був 40 куе, а тепер і 30ки не дають..

Перший ,не хвилюйтесь, все буде добре.
также предлагают создать из новостроек обменный фонд жилья, в который отселить жителей из хрущевок и девятиэтажек под снос.

У просторому холі квартири в новобудові знайдеться місце під бібліотеку.
Музичний інстумент займе місце у шикарній залі.
Життя заграє новими барвами.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22897
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 681 раз.
Попередження: 2
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 07:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zahar_ написав:У просторому холі квартири в новобудові знайдеться місце під бібліотеку.
Музичний інстумент займе місце у шикарній залі.
Життя заграє новими барвами.

Але будильник, падла, все зіпсував...
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20465
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1067 раз.
Подякували: 4537 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 1000100110021003
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1067, 1068, 1069
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10687 1936587
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 тра, 2018 16:14
flyman
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 22058
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Когда возобновится рост цен на недвижимость в Киеве 1 ... 26, 27, 28
antey1969 » Суб 14 лис, 2015 13:29
272 98946
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 жов, 2017 17:38
sergiys2015
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
БМ БАНК (4818)
03.05.2018 08:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.