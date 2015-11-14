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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1000100110021003

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 808
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
74
Гарні, "модні" МОПи
3%
21
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
170
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
64
Раціональне планування та метраж
16%
126
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
150
Якість будівництва
15%
122
Всього голосів : 808
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 07:23

  Первый написав:Так дешевіє ж.
Холодний вінтажний хрущик з бібліотекою був 40 куе, а тепер і 30ки не дають..

Перший ,не хвилюйтесь, все буде добре.
также предлагают создать из новостроек обменный фонд жилья, в который отселить жителей из хрущевок и девятиэтажек под снос.

У просторому холі квартири в новобудові знайдеться місце під бібліотеку.
Музичний інстумент займе місце у шикарній залі.
Життя заграє новими барвами.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 07:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zahar_ написав:У просторому холі квартири в новобудові знайдеться місце під бібліотеку.
Музичний інстумент займе місце у шикарній залі.
Життя заграє новими барвами.

Але будильник, падла, все зіпсував...
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 08:45

  Tribeca написав:Захар, через 55 лет не будет ни захара, ни трибеки. Вам не пофиг как будет выглядеть в 2073 году Круша?

Большинство кирпичных хрущей чудесно достоят до 2073 года.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 08:48

  Faceless написав:
  zahar_ написав:У просторому холі квартири в новобудові знайдеться місце під бібліотеку.
Музичний інстумент займе місце у шикарній залі.
Життя заграє новими барвами.

Але будильник, падла, все зіпсував...

Фейслес - тримайте руку на пульсі https://glavcom.ua/kyiv/news/eks-chinov ... 94114.html
пропонують створити з новобудов обмінний фонд житла, в який відселити мешканців з «хрущівок» і дев'ятиповерхівок під знесення.

Питання однозначно:) вирішиться найближчим часом. :wink:
Натаха вже в ауті. :mrgreen:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 08:57

  Iskander написав:
  Serg-ik написав:Iskander не понял вопрос

Ещё с год назад тут все за Signature рассказывали, что это эксклюзив. Потом Тарьян. Теперь Метрополь

Многовато сортов чёрной икры:))

Много. Будет 10 домов на Киев.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 08:58

  UA написав:
  Tribeca написав:Захар, через 55 лет не будет ни захара, ни трибеки. Вам не пофиг как будет выглядеть в 2073 году Круша?

Большинство кирпичных хрущей чудесно достоят до 2073 года.

У мну гостиках толщина кирпичніх стен 60 см. А в ЖК Вонючка дырки в бетоне закладывали каким-то *г**** а не кирпичём.
В царском доме на Шота Руставели толщина кирпичных стен фасада, вроде была 80 см.
Дому уже более ста лет.
Востаннє редагувалось zahar_ в Чет 03 тра, 2018 09:44, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 09:11

  zahar_ написав:
  UA написав:
  Tribeca написав:Захар, через 55 лет не будет ни захара, ни трибеки. Вам не пофиг как будет выглядеть в 2073 году Круша?

Большинство кирпичных хрущей чудесно достоят до 2073 года.

У мну гостиках ширина кирпичніх стен 60 см. А в ЖК Вонючка дырки в бетоне закладывали каким-то *г**** а не кирпичём.
В царском доме на Шота Руставели ширина кирпичных стен фасада, вроде была 80 см.
Дому уже более ста лет.

Стесняюсь спросить: а толщина стен там какая?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 09:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

в Сигнейча ставят панорамные поляризованные! окна с автозатемнением!
вот это уровень!
кто знает там стоимость квадрата?
Kangaro
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 09:43

  _hunter написав:
  zahar_ написав:
  UA написав: Большинство кирпичных хрущей чудесно достоят до 2073 года.

У мну гостиках ширина кирпичніх стен 60 см. А в ЖК Вонючка дырки в бетоне закладывали каким-то *г**** а не кирпичём.
В царском доме на Шота Руставели ширина кирпичных стен фасада, вроде была 80 см.
Дому уже более ста лет.

Стесняюсь спросить: а толщина стен там какая?

Согласен. Вместо "ширина", надо читать "толщина".
Торопился - "бегло прочитал"
"Васька со второго взвода за 2 компота" дал тисьнуть пост с планшета. :wink:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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