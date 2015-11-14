Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:Так дешевіє ж. Холодний вінтажний хрущик з бібліотекою був 40 куе, а тепер і 30ки не дають..
Перший ,не хвилюйтесь, все буде добре.
также предлагают создать из новостроек обменный фонд жилья, в который отселить жителей из хрущевок и девятиэтажек под снос.
У просторому холі квартири в новобудові знайдеться місце під бібліотеку. Музичний інстумент займе місце у шикарній залі. Життя заграє новими барвами.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
пропонують створити з новобудов обмінний фонд житла, в який відселити мешканців з «хрущівок» і дев'ятиповерхівок під знесення.
Питання однозначно:) вирішиться найближчим часом. Натаха вже в ауті.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Tribeca написав:Захар, через 55 лет не будет ни захара, ни трибеки. Вам не пофиг как будет выглядеть в 2073 году Круша?
Большинство кирпичных хрущей чудесно достоят до 2073 года.
У мну гостиках толщина кирпичніх стен 60 см. А в ЖК Вонючка дырки в бетоне закладывали каким-то *г**** а не кирпичём. В царском доме на Шота Руставели толщина кирпичных стен фасада, вроде была 80 см. Дому уже более ста лет.
Востаннє редагувалось zahar_ в Чет 03 тра, 2018 09:44, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Tribeca написав:Захар, через 55 лет не будет ни захара, ни трибеки. Вам не пофиг как будет выглядеть в 2073 году Круша?
Большинство кирпичных хрущей чудесно достоят до 2073 года.
У мну гостиках ширина кирпичніх стен 60 см. А в ЖК Вонючка дырки в бетоне закладывали каким-то *г**** а не кирпичём. В царском доме на Шота Руставели ширина кирпичных стен фасада, вроде была 80 см. Дому уже более ста лет.
UA написав: Большинство кирпичных хрущей чудесно достоят до 2073 года.
У мну гостиках ширина кирпичніх стен 60 см. А в ЖК Вонючка дырки в бетоне закладывали каким-то *г**** а не кирпичём. В царском доме на Шота Руставели ширина кирпичных стен фасада, вроде была 80 см. Дому уже более ста лет.
Стесняюсь спросить: а толщина стен там какая?
Согласен. Вместо "ширина", надо читать "толщина". Торопился - "бегло прочитал" "Васька со второго взвода за 2 компота" дал тисьнуть пост с планшета.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.