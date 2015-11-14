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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1001100210031004

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 808
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
74
Гарні, "модні" МОПи
3%
21
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
170
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
64
Раціональне планування та метраж
16%
126
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
150
Якість будівництва
15%
122
Всього голосів : 808
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 11:45

  airmax78 написав:
  Kangaro написав:в Сигнейча ставят панорамные поляризованные! окна с автозатемнением!
вот это уровень!
кто знает там стоимость квадрата?

Средний чек в соседнем Гудвайне * 100.


Часто пользуюсь интернет-заказом продуктов из Новуса с доставкой.

Интересно, Гудвайн будет доставлять продукты в Сигнече?

И будет ли выделенный полицейский чтобы ганять обормотов на бехах и меринах, которые паркуются в третьем(!!) ряду и носятся по встречке прямо возле входа в Сигнече.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 12:54

Новости Киевгорстроя
«Силами «Киевгорстроя» в течение года введено в эксплуатацию более 330 тыс. кв. м недвижимости, а также более 5 тыс кв. м нежилых помещений. Чистый доход компании вырос на 5,3% до 3,1 млрд грн. Чистая прибыль составила более 71 млн грн», — сказал Игорь Кушнир.
Президент «Киевгорстроя» сообщил, что Компания увеличила активы на 787 млн грн или 12,6% и по сравнению с 2016 годом. Вместе с тем, уплачено налогов на сумму более 80 млн грн и передано в коммунальную собственность города сетей на сумму более 140 млн грн. В 2018 году Компания планирует выплатить акционерам дивиденды в размере 40% от чистой прибыли за 2017 год.

Согласно отчёта за 2017 год , себестоимость реализованной продукции 2 857 359 000 грн.
Отдаю себе отчёт, что введено в эксплуатацию и реализовано-разные показатели. Но...если из года в год примерно одинаковые показатели ввода в эксплуатацию и нет навеса ( непроданные квартиры) то 2 857 359 000 грн./330 000 кв.м.=8659 грн/метр без НДС.

в 2016 г. себестоимость реализованного 2 684 452 000 грн., введено 345 000, 7781 без НДС

в 2015г. введено 309 151 метр, себестоимость реализованного 1 866 537 000 грн 6037 грн за метр без НДС.

Конечно, есть еще расходы на сбыт и админрасходы, но это 10%, не более.

Просто сравните среднепрайсовую цену КГС со средней себестоимостью и....куда девается 50% от прайса???

Похвастаться передачей сетей, построенных за счёт "инвесторов"-это круто
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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