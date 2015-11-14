Новости Киевгорстроя
«Силами «Киевгорстроя» в течение года введено в эксплуатацию более 330 тыс. кв. м недвижимости, а также более 5 тыс кв. м нежилых помещений. Чистый доход компании вырос на 5,3% до 3,1 млрд грн. Чистая прибыль составила более 71 млн грн», — сказал Игорь Кушнир.
Президент «Киевгорстроя» сообщил, что Компания увеличила активы на 787 млн грн или 12,6% и по сравнению с 2016 годом. Вместе с тем, уплачено налогов на сумму более 80 млн грн и передано в коммунальную собственность города сетей на сумму более 140 млн грн. В 2018 году Компания планирует выплатить акционерам дивиденды в размере 40% от чистой прибыли за 2017 год.
Согласно отчёта за 2017 год , себестоимость реализованной продукции 2 857 359 000 грн.
Отдаю себе отчёт, что введено в эксплуатацию и реализовано-разные показатели. Но...если из года в год примерно одинаковые показатели ввода в эксплуатацию и нет навеса ( непроданные квартиры) то 2 857 359 000 грн./330 000 кв.м.=8659 грн/метр без НДС.
в 2016 г. себестоимость реализованного 2 684 452 000 грн., введено 345 000, 7781 без НДС
в 2015г. введено 309 151 метр, себестоимость реализованного 1 866 537 000 грн 6037 грн за метр без НДС.
Конечно, есть еще расходы на сбыт и админрасходы, но это 10%, не более.
Просто сравните среднепрайсовую цену КГС со средней себестоимостью и....куда девается 50% от прайса???
Похвастаться передачей сетей, построенных за счёт "инвесторов"-это круто
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери