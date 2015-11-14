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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 тра, 2018 11:45
airmax78 написав: Kangaro написав:
в Сигнейча ставят панорамные поляризованные! окна с автозатемнением!
вот это уровень!
кто знает там стоимость квадрата?
Средний чек в соседнем Гудвайне * 100.
Часто пользуюсь интернет-заказом продуктов из Новуса с доставкой.
Интересно, Гудвайн будет доставлять продукты в Сигнече?
И будет ли выделенный полицейский чтобы ганять обормотов на бехах и меринах, которые паркуются в третьем(!!) ряду и носятся по встречке прямо возле входа в Сигнече.
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Tribeca
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Додано: Чет 03 тра, 2018 12:54
Новости Киевгорстроя
«Силами «Киевгорстроя» в течение года введено в эксплуатацию более 330 тыс. кв. м недвижимости, а также более 5 тыс кв. м нежилых помещений. Чистый доход компании вырос на 5,3% до 3,1 млрд грн. Чистая прибыль составила более 71 млн грн», — сказал Игорь Кушнир.
Президент «Киевгорстроя» сообщил, что Компания увеличила активы на 787 млн грн или 12,6% и по сравнению с 2016 годом. Вместе с тем, уплачено налогов на сумму более 80 млн грн и передано в коммунальную собственность города сетей на сумму более 140 млн грн. В 2018 году Компания планирует выплатить акционерам дивиденды в размере 40% от чистой прибыли за 2017 год.
Согласно отчёта за 2017 год , себестоимость реализованной продукции 2 857 359 000 грн.
Отдаю себе отчёт, что введено в эксплуатацию и реализовано-разные показатели. Но...если из года в год примерно одинаковые показатели ввода в эксплуатацию и нет навеса ( непроданные квартиры) то 2 857 359 000 грн./330 000 кв.м.=8659 грн/метр без НДС.
в 2016 г. себестоимость реализованного 2 684 452 000 грн., введено 345 000, 7781 без НДС
в 2015г. введено 309 151 метр, себестоимость реализованного 1 866 537 000 грн 6037 грн за метр без НДС.
Конечно, есть еще расходы на сбыт и админрасходы, но это 10%, не более.
Просто сравните среднепрайсовую цену КГС со средней себестоимостью и....куда девается 50% от прайса???
Похвастаться передачей сетей, построенных за счёт "инвесторов"-это круто
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Serg-ik
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Додано: Чет 03 тра, 2018 13:18
Серж, нет сейчас времени вчитаться в ваши данные, но мне чего то кажется что нету:
- стоимости земли
-налогов
-процентов по кредиту
-админрасходов
-маркетинга
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Tribeca
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Додано: Чет 03 тра, 2018 13:30
Tribeca написав:
Серж, нет сейчас времени вчитаться в ваши данные, но мне чего то кажется что нету:
- стоимости земли
-налогов
-процентов по кредиту
-админрасходов
-маркетинга
-стоимость земли, которая в аренде, через арендные платежи капитализируется и потом падает в себестоимость
-паевые взносы капитализируются и также потом попадают в себестоимость
-налоги к себестоимости отношения не имеют, кроме налога на землю, который также капитализируется. После ввода в эксплуатацию он уже нематериален обычно.
-% по кредиту капитализируются и попадут в себестоимость.
-многие админы скорее всего также будут капитализированы на этапе строительства.
Остается только маркетинг, да и то..
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kbadoo
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Додано: Чет 03 тра, 2018 13:42
kbadoo написав: Tribeca написав:
Серж, нет сейчас времени вчитаться в ваши данные, но мне чего то кажется что нету:
-......
......
Остается только маркетинг, да и то..
Замечание верное, я брал строку "Себестоимость реализованного", не брал админрасходы, расходы на сбыт и прочие операционные. Но поверьте, там не миллиарды, а 10% от себестоимости, сами можете глянуть.
Зато средний ценник за метр у КГС более 20 000 грн...вопрос: где половина денег? Рентабельность у КГС не 50%, а 2,5%. Налогов они заплатили 80 млн грн, предполагаю, что это вместе с ЕСВ и НДФЛ.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Serg-ik
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Додано: Чет 03 тра, 2018 14:14
Tribeca написав:
Интересно, Гудвайн будет доставлять продукты в Сигнече?
он уже доставляет.
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Kangaro
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Додано: Чет 03 тра, 2018 14:19
И самое интересное:
в графе Запасы у КГС 6 миллиардов ( это без НДС), а в графе авансы (предоплатки от "инвесторов")-3 миллиарда, с НДС. Сомневаюсь, что в запасах-только себестоимость незавершённого строительства. Думаю там хватает готового жилья.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Serg-ik
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