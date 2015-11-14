Додано: Чет 03 тра, 2018 14:19

И самое интересное:

в графе Запасы у КГС 6 миллиардов ( это без НДС), а в графе авансы (предоплатки от "инвесторов")-3 миллиарда, с НДС. Сомневаюсь, что в запасах-только себестоимость незавершённого строительства. Думаю там хватает готового жилья.

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