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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 808
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
74
Гарні, "модні" МОПи
3%
21
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
170
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
64
Раціональне планування та метраж
16%
126
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
150
Якість будівництва
15%
122
Всього голосів : 808
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 17:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А почему удалили мой пост про закрытие завода Росава - единственного украинского производителя шин и крупного работодателя?
Tribeca
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 17:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, новый пожар на военных складах. Видимо очередную партию оружия удачно толкнули в Анголу и заметают следы. Еще пара генералов обретут аппартаменты в ТТ или в Метрополии может?
Tribeca
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 17:44

  Tribeca написав:А почему удалили мой пост про закрытие завода Росава - единственного украинского производителя шин и крупного работодателя?

Сделаю исключение и поясню, раз не доходит
1) Это оффтоп.
2) Есть информация о ликвидации компании. Это не то же самое что закрытие завода. Скорее всего просто долги так списывают.
https://delo.ua/business/v-2018-godu-my-zajmem-polovinu-rynka-ukrainy-proizvoditel-shin-337125/
11 ДЕКАБРЯ 2017 В 16:00
В 2018 году мы займем половину рынка Украины — производитель шин "Росава"
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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