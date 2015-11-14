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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 тра, 2018 17:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А почему удалили мой пост про закрытие завода Росава - единственного украинского производителя шин и крупного работодателя?
Додано: Чет 03 тра, 2018 17:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кстати, новый пожар на военных складах. Видимо очередную партию оружия удачно толкнули в Анголу и заметают следы. Еще пара генералов обретут аппартаменты в ТТ или в Метрополии может?
Додано: Чет 03 тра, 2018 17:44
Сделаю исключение и поясню, раз не доходит
1) Это оффтоп.
2) Есть информация о ликвидации компании. Это не то же самое что закрытие завода. Скорее всего просто долги так списывают.
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