Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
«Силами «Киевгорстроя» в течение года введено в эксплуатацию более 330 тыс. кв. м недвижимости, а также более 5 тыс кв. м нежилых помещений. Чистый доход компании вырос на 5,3% до 3,1 млрд грн. Чистая прибыль составила более 71 млн грн», — сказал Игорь Кушнир. Президент «Киевгорстроя» сообщил, что Компания увеличила активы на 787 млн грн или 12,6% и по сравнению с 2016 годом. Вместе с тем, уплачено налогов на сумму более 80 млн грн и передано в коммунальную собственность города сетей на сумму более 140 млн грн. В 2018 году Компания планирует выплатить акционерам дивиденды в размере 40% от чистой прибыли за 2017 год.
Согласно отчёта за 2017 год , себестоимость реализованной продукции 2 857 359 000 грн. Отдаю себе отчёт, что введено в эксплуатацию и реализовано-разные показатели. Но...если из года в год примерно одинаковые показатели ввода в эксплуатацию и нет навеса ( непроданные квартиры) то 2 857 359 000 грн./330 000 кв.м.=8659 грн/метр без НДС.
в 2016 г. себестоимость реализованного 2 684 452 000 грн., введено 345 000, 7781 без НДС
в 2015г. введено 309 151 метр, себестоимость реализованного 1 866 537 000 грн 6037 грн за метр без НДС.
Конечно, есть еще расходы на сбыт и админрасходы, но это 10%, не более.
Просто сравните среднепрайсовую цену КГС со средней себестоимостью и....куда девается 50% от прайса???
Похвастаться передачей сетей, построенных за счёт "инвесторов"-это круто
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Tribeca написав:Серж, нет сейчас времени вчитаться в ваши данные, но мне чего то кажется что нету: - стоимости земли -налогов -процентов по кредиту -админрасходов -маркетинга
-стоимость земли, которая в аренде, через арендные платежи капитализируется и потом падает в себестоимость -паевые взносы капитализируются и также потом попадают в себестоимость -налоги к себестоимости отношения не имеют, кроме налога на землю, который также капитализируется. После ввода в эксплуатацию он уже нематериален обычно. -% по кредиту капитализируются и попадут в себестоимость. -многие админы скорее всего также будут капитализированы на этапе строительства.
Tribeca написав:Серж, нет сейчас времени вчитаться в ваши данные, но мне чего то кажется что нету: -......
...... Остается только маркетинг, да и то..
Замечание верное, я брал строку "Себестоимость реализованного", не брал админрасходы, расходы на сбыт и прочие операционные. Но поверьте, там не миллиарды, а 10% от себестоимости, сами можете глянуть. Зато средний ценник за метр у КГС более 20 000 грн...вопрос: где половина денег? Рентабельность у КГС не 50%, а 2,5%. Налогов они заплатили 80 млн грн, предполагаю, что это вместе с ЕСВ и НДФЛ.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
И самое интересное: в графе Запасы у КГС 6 миллиардов ( это без НДС), а в графе авансы (предоплатки от "инвесторов")-3 миллиарда, с НДС. Сомневаюсь, что в запасах-только себестоимость незавершённого строительства. Думаю там хватает готового жилья.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Tribeca написав:Серж, нет сейчас времени вчитаться в ваши данные, но мне чего то кажется что нету: -......
...... Остается только маркетинг, да и то..
Замечание верное, я брал строку "Себестоимость реализованного", не брал админрасходы, расходы на сбыт и прочие операционные. Но поверьте, там не миллиарды, а 10% от себестоимости, сами можете глянуть. Зато средний ценник за метр у КГС более 20 000 грн...вопрос: где половина денег? Рентабельность у КГС не 50%, а 2,5%. Налогов они заплатили 80 млн грн, предполагаю, что это вместе с ЕСВ и НДФЛ.
Кстати, все что передано комунальщикам - в себестоимости сидеть не будет, так что это надо приплюсовывать скорее к СС и откаты тоже отдельно. Но в целом, естественно Вы правы. Я уже молчу что на цепочке себестоимости еще до 50% от нее "куда-то" делось.
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