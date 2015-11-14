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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1002100310041005

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 808
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
74
Гарні, "модні" МОПи
3%
21
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
170
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
64
Раціональне планування та метраж
16%
126
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
150
Якість будівництва
15%
122
Всього голосів : 808
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 18:05

  Tribeca написав:Кстати, новый пожар на военных складах. Видимо очередную партию оружия удачно толкнули в Анголу и заметают следы. Еще пара генералов обретут аппартаменты в ТТ или в Метрополии может?

Новости в этой стране пишут (сочиняют) тоже эксперты. Горит склад Балаклейского завода, обычные козни производителей металлочерепицы, шифер имеет свойство взрываться со страшным грохотом и разлетом осколков, вот и все дела.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 18:35

  Tribeca написав:На автостоянке в Дарницком районе Киеве в четверг, 3 мая, произошел конфликт между группой неизвестных и комиссией в составе работников Государственной аудиторской службы, управления земельных ресурсов, КП Киевпарктранссервис, а также сотрудника спецслужбы, в результате чего один мужчина получил огнестрельное ранение в ногу, сообщает Интерфакс-Украина.

Обычная перестрелка на парковке, я так понимаю уже никого не удивляет? Эвропа, хули.

Захар, это не за ту вашу злополучную парковку стреляются?

Стоянка за которой мы с антеем наблюдаем в ДЕСНЯНСКОМ РАЙОНЕ и которая должна быть площадкой для пилотного дома - на углу Милютенко и Ш. Алейхема.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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