Новости в этой стране пишут (сочиняют) тоже эксперты. Горит склад Балаклейского завода, обычные козни производителей металлочерепицы, шифер имеет свойство взрываться со страшным грохотом и разлетом осколков, вот и все дела.
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Додано: Чет 03 тра, 2018 18:05
Новости в этой стране пишут (сочиняют) тоже эксперты. Горит склад Балаклейского завода, обычные козни производителей металлочерепицы, шифер имеет свойство взрываться со страшным грохотом и разлетом осколков, вот и все дела.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Чет 03 тра, 2018 18:35
Стоянка за которой мы с антеем наблюдаем в ДЕСНЯНСКОМ РАЙОНЕ и которая должна быть площадкой для пилотного дома - на углу Милютенко и Ш. Алейхема.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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