Новости в этой стране пишут (сочиняют) тоже эксперты. Горит склад Балаклейского завода, обычные козни производителей металлочерепицы, шифер имеет свойство взрываться со страшным грохотом и разлетом осколков, вот и все дела.
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Додано: Чет 03 тра, 2018 18:05
Новости в этой стране пишут (сочиняют) тоже эксперты. Горит склад Балаклейского завода, обычные козни производителей металлочерепицы, шифер имеет свойство взрываться со страшным грохотом и разлетом осколков, вот и все дела.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Чет 03 тра, 2018 18:35
Стоянка за которой мы с антеем наблюдаем в ДЕСНЯНСКОМ РАЙОНЕ и которая должна быть площадкой для пилотного дома - на углу Милютенко и Ш. Алейхема.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Чет 03 тра, 2018 19:32
3к с метражом комнат для "вибагливого" сержика - комнаты 15 м2 и больше
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Чет 03 тра, 2018 19:40
Мучу сейчас одно дело.
Партнёры по делу поведали что хотели продать 2к в "улучшенная типовая панель" в 10 минутах ходьбы пешком от станции м.Черниговская.Хотели продать за 35 куе.
Якобы давали 30 куе. Покупатели отказались продавать.
Дешевеет однако.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Чет 03 тра, 2018 19:54
Дуля уже близко?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Чет 03 тра, 2018 20:01
Тэшки на Миропольской?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Чет 03 тра, 2018 20:10
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Чет 03 тра, 2018 20:26
Сегодня познакомился с семьей понаехов.
Безденежье и безработица согнала их 3 года назад из своего обжитого дома в маленьком городке Черниговской области в Киев.
Он работает автослесарем, она - в общепите.
Усиленно скирдуют на свое жилье, буквально во всем себе отказывают.
Живут в сьемном бабушатнике на Дарнице.
Теория подтверждается практикой - чем хуже дела в стране вцелом, тем больше людей вынуждено приедет жить/выживать в Киев, создавая спрос как на рынке аренды, так и, в перспективе - на рынке покупок.
Додано: Чет 03 тра, 2018 20:38
Однако, появилась угроза оттока Мальвин в Новую Зеландию.
Ну что, не видать вам больше кекса за месяц в Круше?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Чет 03 тра, 2018 20:42
Что-то я сомневаюсь, что юные провинциальные девственницы из Украины смогут претендовать на позиции профессианалов секс-индустрии услуг
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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