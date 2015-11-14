Додано: Чет 03 тра, 2018 19:40

Мучу сейчас одно дело.

Партнёры по делу поведали что хотели продать 2к в "улучшенная типовая панель" в 10 минутах ходьбы пешком от станции м.Черниговская.Хотели продать за 35 куе.

Якобы давали 30 куе. Покупатели отказались продавать.

Дешевеет однако.

Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.