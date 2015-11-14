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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1003100410051006>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 808
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
74
Гарні, "модні" МОПи
3%
21
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
170
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
64
Раціональне планування та метраж
16%
126
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
150
Якість будівництва
15%
122
Всього голосів : 808
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 18:35

  Tribeca написав:На автостоянке в Дарницком районе Киеве в четверг, 3 мая, произошел конфликт между группой неизвестных и комиссией в составе работников Государственной аудиторской службы, управления земельных ресурсов, КП Киевпарктранссервис, а также сотрудника спецслужбы, в результате чего один мужчина получил огнестрельное ранение в ногу, сообщает Интерфакс-Украина.

Обычная перестрелка на парковке, я так понимаю уже никого не удивляет? Эвропа, хули.

Захар, это не за ту вашу злополучную парковку стреляются?

Стоянка за которой мы с антеем наблюдаем в ДЕСНЯНСКОМ РАЙОНЕ и которая должна быть площадкой для пилотного дома - на углу Милютенко и Ш. Алейхема.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 19:32

3к с метражом комнат для "вибагливого" сержика - комнаты 15 м2 и больше http://zhk-7ya.domira.com.ua/product/3- ... gLusvD_BwE
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 19:40

Мучу сейчас одно дело.
Партнёры по делу поведали что хотели продать 2к в "улучшенная типовая панель" в 10 минутах ходьбы пешком от станции м.Черниговская.Хотели продать за 35 куе.
Якобы давали 30 куе. Покупатели отказались продавать.
Дешевеет однако.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 19:54

  zahar_ написав:Мучу сейчас одно дело.
Партнёры по делу поведали что хотели продать 2к в "улучшенная типовая панель" в 10 минутах ходьбы пешком от станции м.Черниговская.Хотели продать за 35 куе.
Якобы давали 30 куе. Покупатели отказались продавать.
Дешевеет однако.

Дуля уже близко?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 20:01

Тэшки на Миропольской?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 20:10

  antonivs3 написав:Тэшки на Миропольской?

КТ на Бойченко.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 20:26

Сегодня познакомился с семьей понаехов.

Безденежье и безработица согнала их 3 года назад из своего обжитого дома в маленьком городке Черниговской области в Киев.

Он работает автослесарем, она - в общепите.

Усиленно скирдуют на свое жилье, буквально во всем себе отказывают.

Живут в сьемном бабушатнике на Дарнице.

Теория подтверждается практикой - чем хуже дела в стране вцелом, тем больше людей вынуждено приедет жить/выживать в Киев, создавая спрос как на рынке аренды, так и, в перспективе - на рынке покупок.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 20:42

Что-то я сомневаюсь, что юные провинциальные девственницы из Украины смогут претендовать на позиции профессианалов секс-индустрии услуг
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 21:00

  antonivs3 написав:Что-то я сомневаюсь, что юные провинциальные девственницы из Украины смогут претендовать на позиции профессианалов секс-индустрии услуг

Не сомневайтесь.
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 21:12

  Tribeca написав:Сегодня познакомился с семьей понаехов.

Безденежье и безработица согнала их 3 года назад из своего обжитого дома в маленьком городке Черниговской области в Киев.

Он работает автослесарем, она - в общепите.

Усиленно скирдуют на свое жилье, буквально во всем себе отказывают.

Живут в сьемном бабушатнике на Дарнице.

Теория подтверждается практикой - чем хуже дела в стране вцелом, тем больше людей вынуждено приедет жить/выживать в Киев, создавая спрос как на рынке аренды, так и, в перспективе - на рынке покупок.

Такая ЦА не сможет накопить при нынешних ценах и зп хоть на что-то. Да и потерять накопленное в нашей стране проще простого. Украина - это как в игре "Монополия" - твои деньги сгорают, и ты начинаешь с нуля с первого поля.
BIGor
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