Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Tribeca написав:На автостоянке в Дарницком районе Киеве в четверг, 3 мая, произошел конфликт между группой неизвестных и комиссией в составе работников Государственной аудиторской службы, управления земельных ресурсов, КП Киевпарктранссервис, а также сотрудника спецслужбы, в результате чего один мужчина получил огнестрельное ранение в ногу, сообщает Интерфакс-Украина.
Обычная перестрелка на парковке, я так понимаю уже никого не удивляет? Эвропа, хули.
Захар, это не за ту вашу злополучную парковку стреляются?
Стоянка за которой мы с антеем наблюдаем в ДЕСНЯНСКОМ РАЙОНЕ и которая должна быть площадкой для пилотного дома - на углу Милютенко и Ш. Алейхема.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Мучу сейчас одно дело. Партнёры по делу поведали что хотели продать 2к в "улучшенная типовая панель" в 10 минутах ходьбы пешком от станции м.Черниговская.Хотели продать за 35 куе. Якобы давали 30 куе. Покупатели отказались продавать. Дешевеет однако.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_ написав:Мучу сейчас одно дело. Партнёры по делу поведали что хотели продать 2к в "улучшенная типовая панель" в 10 минутах ходьбы пешком от станции м.Черниговская.Хотели продать за 35 куе. Якобы давали 30 куе. Покупатели отказались продавать. Дешевеет однако.
Дуля уже близко?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Tribeca написав:Сегодня познакомился с семьей понаехов.
Безденежье и безработица согнала их 3 года назад из своего обжитого дома в маленьком городке Черниговской области в Киев.
Он работает автослесарем, она - в общепите.
Усиленно скирдуют на свое жилье, буквально во всем себе отказывают.
Живут в сьемном бабушатнике на Дарнице.
Теория подтверждается практикой - чем хуже дела в стране вцелом, тем больше людей вынуждено приедет жить/выживать в Киев, создавая спрос как на рынке аренды, так и, в перспективе - на рынке покупок.
Такая ЦА не сможет накопить при нынешних ценах и зп хоть на что-то. Да и потерять накопленное в нашей стране проще простого. Украина - это как в игре "Монополия" - твои деньги сгорают, и ты начинаешь с нуля с первого поля.