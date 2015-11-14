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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1003100410051006

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 808
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
74
Гарні, "модні" МОПи
3%
21
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
170
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
64
Раціональне планування та метраж
16%
126
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
150
Якість будівництва
15%
122
Всього голосів : 808
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 21:40

  Tribeca написав:Но деиндустриальная феодальная экономика не дает молодым девушкам из провинции из бедных семей даже шанса.


чушь собачья. с помощью интернета можно получать неимоверное количество знаний, было бы желание. в мои времена, чтобы выучить устройство компьютера и базовые функции операционных систем, приходилось покупать дорогие (и устаревшие) книги в городской библиотеке. ну и сам копьютер был намного недоступнее.

кто хочет учиться - тот будет это делать, будет развиваться и найдет хорошую работу. не надо для этого учиться в печерском лицее.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 21:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Такая ЦА не сможет накопить при нынешних ценах и зп хоть на что-то.

Если умеют скирдовать, готовы потерпеть ради конкретной цели - вполне смогут накопить на обжитой хрущик в спальнике или на экономновострой.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 21:55

  Faceless написав:
  BIGor написав:Такая ЦА не сможет накопить при нынешних ценах и зп хоть на что-то.

Если умеют скирдовать, готовы потерпеть ради конкретной цели - вполне смогут накопить на обжитой хрущик в спальнике или на экономновострой.



Ну аренду лендлорду то они каждый месяц платят.

Что касается скирды - то их предел думаю 20куе, после которого они нырнут в тот бетон, на который хватит - и повезет если это будет просто ОКРЖН, а не какое-нибудь УКО.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 21:56

  trololo написав:
  Tribeca написав:Но деиндустриальная феодальная экономика не дает молодым девушкам из провинции из бедных семей даже шанса.


чушь собачья. с помощью интернета можно получать неимоверное количество знаний, было бы желание. в мои времена, чтобы выучить устройство компьютера и базовые функции операционных систем, приходилось покупать дорогие (и устаревшие) книги в городской библиотеке. ну и сам копьютер был намного недоступнее.

кто хочет учиться - тот будет это делать, будет развиваться и найдет хорошую работу. не надо для этого учиться в печерском лицее.



Если вы такой умный, то почему еще не богатый?

Надеюсь вы пишите этот пост как минимум из Boston Dynamics, с годовым пакетом не менее 1 млн.дол компенсации?
Tribeca
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 22:15

  Tribeca написав:Если вы такой умный, то почему еще не богатый?

Надеюсь вы пишите этот пост как минимум из Boston Dynamics, с годовым пакетом не менее 1 млн.дол компенсации?


наверное потому, что я не такой умный, как парни из бостон дайнемикс. богатый я ровно настолько, насколько смог заработать, и я никого не виню в том, что у меня нет миллиона долларов. да и обманывать людей на деньги так и не научился.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 22:17

  BIGor написав:
  Tribeca написав:Сегодня познакомился с семьей понаехов.
Безденежье и безработица согнала их 3 года назад из своего обжитого дома в маленьком городке Черниговской области в Киев.
Он работает автослесарем, она - в общепите.
Усиленно скирдуют на свое жилье, буквально во всем себе отказывают.
Живут в сьемном бабушатнике на Дарнице.
Теория подтверждается практикой - чем хуже дела в стране вцелом, тем больше людей вынуждено приедет жить/выживать в Киев, создавая спрос как на рынке аренды, так и, в перспективе - на рынке покупок.

Такая ЦА не сможет накопить при нынешних ценах и зп хоть на что-то. Да и потерять накопленное в нашей стране проще простого. Украина - это как в игре "Монополия" - твои деньги сгорают, и ты начинаешь с нуля с первого поля.

Если будут болтать с первым встречным о том, что у них есть деньги, точно не наскирдуют.
Трибека, а чой-та они с Вами разоткровенничались?
Natt
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  #<1 ... 1003100410051006
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