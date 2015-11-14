|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 тра, 2018 21:40
Tribeca написав:
Но деиндустриальная феодальная экономика не дает молодым девушкам из провинции из бедных семей даже шанса.
чушь собачья. с помощью интернета можно получать неимоверное количество знаний, было бы желание. в мои времена, чтобы выучить устройство компьютера и базовые функции операционных систем, приходилось покупать дорогие (и устаревшие) книги в городской библиотеке. ну и сам копьютер был намного недоступнее.
кто хочет учиться - тот будет это делать, будет развиваться и найдет хорошую работу. не надо для этого учиться в печерском лицее.
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 3000
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 1541 раз.
- Подякували: 900 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 тра, 2018 21:51
BIGor написав:
Такая ЦА не сможет накопить при нынешних ценах и зп хоть на что-то.
Если умеют скирдовать, готовы потерпеть ради конкретной цели - вполне смогут накопить на обжитой хрущик в спальнике или на экономновострой.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 20479
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1067 раз.
- Подякували: 4541 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 03 тра, 2018 21:55
Faceless написав: BIGor написав:
Такая ЦА не сможет накопить при нынешних ценах и зп хоть на что-то.
Если умеют скирдовать, готовы потерпеть ради конкретной цели - вполне смогут накопить на обжитой хрущик в спальнике или на экономновострой.
Ну аренду лендлорду то они каждый месяц платят.
Что касается скирды - то их предел думаю 20куе, после которого они нырнут в тот бетон, на который хватит - и повезет если это будет просто ОКРЖН, а не какое-нибудь УКО.
-
Tribeca
-
-
- Повідомлень: 3115
- З нами з: 07.01.14
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 624 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 тра, 2018 21:56
trololo написав: Tribeca написав:
Но деиндустриальная феодальная экономика не дает молодым девушкам из провинции из бедных семей даже шанса.
чушь собачья. с помощью интернета можно получать неимоверное количество знаний, было бы желание. в мои времена, чтобы выучить устройство компьютера и базовые функции операционных систем, приходилось покупать дорогие (и устаревшие) книги в городской библиотеке. ну и сам копьютер был намного недоступнее.
кто хочет учиться - тот будет это делать, будет развиваться и найдет хорошую работу. не надо для этого учиться в печерском лицее.
Если вы такой умный, то почему еще не богатый?
Надеюсь вы пишите этот пост как минимум из Boston Dynamics, с годовым пакетом не менее 1 млн.дол компенсации?
-
Tribeca
-
-
- Повідомлень: 3115
- З нами з: 07.01.14
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 624 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 тра, 2018 22:15
Tribeca написав:
Если вы такой умный, то почему еще не богатый?
Надеюсь вы пишите этот пост как минимум из Boston Dynamics, с годовым пакетом не менее 1 млн.дол компенсации?
наверное потому, что я не такой умный, как парни из бостон дайнемикс. богатый я ровно настолько, насколько смог заработать, и я никого не виню в том, что у меня нет миллиона долларов. да и обманывать людей на деньги так и не научился.
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 3000
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 1541 раз.
- Подякували: 900 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 тра, 2018 22:17
BIGor написав: Tribeca написав:Сегодня познакомился с семьей понаехов
.
Безденежье и безработица согнала их 3 года назад из своего обжитого дома в маленьком городке Черниговской области в Киев.
Он работает автослесарем, она - в общепите.Усиленно скирдуют на свое жилье,
буквально во всем себе отказывают.
Живут в сьемном бабушатнике на Дарнице.
Теория подтверждается практикой - чем хуже дела в стране вцелом, тем больше людей вынуждено приедет жить/выживать в Киев, создавая спрос как на рынке аренды, так и, в перспективе - на рынке покупок.
Такая ЦА не сможет накопить при нынешних ценах и зп хоть на что-то. Да и потерять накопленное в нашей стране проще простого
. Украина - это как в игре "Монополия" - твои деньги сгорают, и ты начинаешь с нуля с первого поля.
Если будут болтать с первым встречным о том, что у них есть деньги, точно не наскирдуют.
Трибека, а чой-та они с Вами разоткровенничались?
-
Natt
-
-
- Повідомлень: 1034
- З нами з: 09.08.15
- Подякував: 243 раз.
- Подякували: 160 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама
|