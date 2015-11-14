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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 тра, 2018 21:40
Tribeca написав:
Но деиндустриальная феодальная экономика не дает молодым девушкам из провинции из бедных семей даже шанса.
чушь собачья. с помощью интернета можно получать неимоверное количество знаний, было бы желание. в мои времена, чтобы выучить устройство компьютера и базовые функции операционных систем, приходилось покупать дорогие (и устаревшие) книги в городской библиотеке. ну и сам копьютер был намного недоступнее.
кто хочет учиться - тот будет это делать, будет развиваться и найдет хорошую работу. не надо для этого учиться в печерском лицее.
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Чет 03 тра, 2018 21:51
BIGor написав:
Такая ЦА не сможет накопить при нынешних ценах и зп хоть на что-то.
Если умеют скирдовать, готовы потерпеть ради конкретной цели - вполне смогут накопить на обжитой хрущик в спальнике или на экономновострой.
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Додано: Чет 03 тра, 2018 21:55
Faceless написав: BIGor написав:
Такая ЦА не сможет накопить при нынешних ценах и зп хоть на что-то.
Если умеют скирдовать, готовы потерпеть ради конкретной цели - вполне смогут накопить на обжитой хрущик в спальнике или на экономновострой.
Ну аренду лендлорду то они каждый месяц платят.
Что касается скирды - то их предел думаю 20куе, после которого они нырнут в тот бетон, на который хватит - и повезет если это будет просто ОКРЖН, а не какое-нибудь УКО.
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Tribeca
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Додано: Чет 03 тра, 2018 21:56
trololo написав: Tribeca написав:
Но деиндустриальная феодальная экономика не дает молодым девушкам из провинции из бедных семей даже шанса.
чушь собачья. с помощью интернета можно получать неимоверное количество знаний, было бы желание. в мои времена, чтобы выучить устройство компьютера и базовые функции операционных систем, приходилось покупать дорогие (и устаревшие) книги в городской библиотеке. ну и сам копьютер был намного недоступнее.
кто хочет учиться - тот будет это делать, будет развиваться и найдет хорошую работу. не надо для этого учиться в печерском лицее.
Если вы такой умный, то почему еще не богатый?
Надеюсь вы пишите этот пост как минимум из Boston Dynamics, с годовым пакетом не менее 1 млн.дол компенсации?
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Tribeca
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Додано: Чет 03 тра, 2018 22:15
Tribeca написав:
Если вы такой умный, то почему еще не богатый?
Надеюсь вы пишите этот пост как минимум из Boston Dynamics, с годовым пакетом не менее 1 млн.дол компенсации?
наверное потому, что я не такой умный, как парни из бостон дайнемикс. богатый я ровно настолько, насколько смог заработать, и я никого не виню в том, что у меня нет миллиона долларов. да и обманывать людей на деньги так и не научился.
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Чет 03 тра, 2018 22:17
BIGor написав: Tribeca написав:Сегодня познакомился с семьей понаехов
.
Безденежье и безработица согнала их 3 года назад из своего обжитого дома в маленьком городке Черниговской области в Киев.
Он работает автослесарем, она - в общепите.Усиленно скирдуют на свое жилье,
буквально во всем себе отказывают.
Живут в сьемном бабушатнике на Дарнице.
Теория подтверждается практикой - чем хуже дела в стране вцелом, тем больше людей вынуждено приедет жить/выживать в Киев, создавая спрос как на рынке аренды, так и, в перспективе - на рынке покупок.
Такая ЦА не сможет накопить при нынешних ценах и зп хоть на что-то. Да и потерять накопленное в нашей стране проще простого
. Украина - это как в игре "Монополия" - твои деньги сгорают, и ты начинаешь с нуля с первого поля.
Если будут болтать с первым встречным о том, что у них есть деньги, точно не наскирдуют.
Трибека, а чой-та они с Вами разоткровенничались?
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Додано: Чет 03 тра, 2018 22:28
Natt написав: BIGor написав: Tribeca написав:Сегодня познакомился с семьей понаехов
.
Безденежье и безработица согнала их 3 года назад из своего обжитого дома в маленьком городке Черниговской области в Киев.
Он работает автослесарем, она - в общепите.Усиленно скирдуют на свое жилье,
буквально во всем себе отказывают.
Живут в сьемном бабушатнике на Дарнице.
Теория подтверждается практикой - чем хуже дела в стране вцелом, тем больше людей вынуждено приедет жить/выживать в Киев, создавая спрос как на рынке аренды, так и, в перспективе - на рынке покупок.
Такая ЦА не сможет накопить при нынешних ценах и зп хоть на что-то. Да и потерять накопленное в нашей стране проще простого
. Украина - это как в игре "Монополия" - твои деньги сгорают, и ты начинаешь с нуля с первого поля.
Если будут болтать с первым встречным о том, что у них есть деньги, точно не наскирдуют.
Трибека, а чой-та они с Вами разоткровенничались?
пришли на кастинг крепостных.
На почве последних обсуждений на форуме я захотел не словом а делом доказать феодальную сущьность Укроэкономики.
Я вижу это так:
Покупаю участок земли, в пару га, недалеко от рейкового транспорта. На нем строю кучу домиков, совсем небольших (буквально студия и санузел со жлобремонтом), либо дуплекс/триплекс в целях экономии.
В это жилье запускаю мастеровых - понаехов без жилья, но с какими-то умениями. Слесарь, фермер, кухарка, кузнец, доярка, свиновод, может даже сисадминов пару запущу.
Даю им средства производства - стадо свиней, землю под выращивание клубники или теплицу, и т.д. Помогаю с интернет-рекламой их услуг, если нужно. Кто выращивает овощи/ягоды - сам ездит их реализовывать на рынке либо ездит кто-то из комунны. За это забираю 50% их дохода в виде подати. Они в свою очередь получают жилье, возможность работать и что-то зарабатывать.
Не знаю на счет введения права первой ночи - его все-таки адаптировать нужно, и брать одиноких девушек-понаехов, хоть парочку, они не прочь будут скрасить парилку в баньке для барина-лендлорда.
Вершу суд на своем участке - разрешаю споры между крепостными.
Для закрепощения - условие проживания - отдать все документы на хранение барину и заключить 3 или 5тилетний договор, где все условия четко описаны.
Думаю будет интересный експириенс для нас всех.
Востаннє редагувалось Tribeca
в Чет 03 тра, 2018 22:29, всього редагувалось 1 раз.
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Tribeca
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Додано: Чет 03 тра, 2018 22:29
trololo написав:
наверное потому, что я не такой умный, как парни из бостон дайнемикс. богатый я ровно настолько, насколько смог заработать, и я никого не виню в том, что у меня нет миллиона долларов. да и обманывать людей на деньги так и не научился.
мне так нравится, когда тёлки поучают как нужно жить и чему нужно соответствовать
прямо классический случай: троещинская лимита рассуждает, какого цвета должна быть обивка салона бэнтли.
в топку потре.б***.док...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Чет 03 тра, 2018 22:43
Tribeca написав:
На почве последних обсуждений на форуме я захотел не словом а делом доказать феодальную сущьность Укроэкономики.
Я вижу это так:
Покупаю участок земли, в пару га, недалеко от рейкового транспорта. На нем строю кучу домиков, совсем небольших (буквально студия и санузел со жлобремонтом), либо дуплекс/триплекс в целях экономии.
В это жилье запускаю мастеровых - понаехов без жилья, но с какими-то умениями. Слесарь, фермер, кухарка, кузнец, доярка, свиновод, может даже сисадминов пару запущу.
Даю им средства производства - стадо свиней, землю под выращивание клубники или теплицу, и т.д. Помогаю с интернет-рекламой их услуг, если нужно. Кто выращивает овощи/ягоды - сам ездит их реализовывать на рынке либо ездит кто-то из комунны. За это забираю 50% их дохода в виде подати. Они в свою очередь получают жилье, возможность работать и что-то зарабатывать.
Не знаю на счет введения права первой ночи - его все-таки адаптировать нужно, и брать одиноких девушек-понаехов, хоть парочку, они не прочь будут скрасить парилку в баньке для барина-лендлорда.
Вершу суд на своем участке - разрешаю споры между крепостными.
Для закрепощения - условие проживания - отдать все документы на хранение барину и заключить 3 или 5тилетний договор, где все условия четко описаны.
Думаю будет интересный експириенс для нас всех.
Еще пару стопочек - и право первой ночи будет
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Додано: Чет 03 тра, 2018 22:55
Yuri_T написав:
мне так нравится, когда поучают как нужно жить и чему нужно соответствовать
прямо классический случай: троещинская лимита рассуждает, какого цвета должна быть обивка салона бэнтли.
в принципе, бентли в этих странах и покупает ех-лимита, не по происхождению, так по устройству мозока. мне трудно представить Капицу или Аузана, да хоть кого из реально приносящих пользу людей, покупающих такую хрень
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Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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