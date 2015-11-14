Додано: Чет 03 тра, 2018 22:28

Natt написав: BIGor написав: Tribeca написав: Сегодня познакомился с семьей понаехов.

Безденежье и безработица согнала их 3 года назад из своего обжитого дома в маленьком городке Черниговской области в Киев.

Он работает автослесарем, она - в общепите.

Усиленно скирдуют на свое жилье, буквально во всем себе отказывают.

Живут в сьемном бабушатнике на Дарнице.

Теория подтверждается практикой - чем хуже дела в стране вцелом, тем больше людей вынуждено приедет жить/выживать в Киев, создавая спрос как на рынке аренды, так и, в перспективе - на рынке покупок. Безденежье и безработица согнала их 3 года назад из своего обжитого дома в маленьком городке Черниговской области в Киев.Он работает автослесарем, она - в общепите.буквально во всем себе отказывают.Живут в сьемном бабушатнике на Дарнице.Теория подтверждается практикой - чем хуже дела в стране вцелом, тем больше людей вынуждено приедет жить/выживать в Киев, создавая спрос как на рынке аренды, так и, в перспективе - на рынке покупок.

Такая ЦА не сможет накопить при нынешних ценах и зп хоть на что-то. Да и потерять накопленное в нашей стране проще простого. Украина - это как в игре "Монополия" - твои деньги сгорают, и ты начинаешь с нуля с первого поля. Такая ЦА не сможет накопить при нынешних ценах и зп хоть на что-то.. Украина - это как в игре "Монополия" - твои деньги сгорают, и ты начинаешь с нуля с первого поля.

Если будут болтать с первым встречным о том, что у них есть деньги, точно не наскирдуют.

Трибека, а чой-та они с Вами разоткровенничались? Если будут болтать с первым встречным о том, что у них есть деньги, точно не наскирдуют.Трибека, а чой-та они с Вами разоткровенничались?

пришли на кастинг крепостных.На почве последних обсуждений на форуме я захотел не словом а делом доказать феодальную сущьность Укроэкономики.Я вижу это так:Покупаю участок земли, в пару га, недалеко от рейкового транспорта. На нем строю кучу домиков, совсем небольших (буквально студия и санузел со жлобремонтом), либо дуплекс/триплекс в целях экономии.В это жилье запускаю мастеровых - понаехов без жилья, но с какими-то умениями. Слесарь, фермер, кухарка, кузнец, доярка, свиновод, может даже сисадминов пару запущу.Даю им средства производства - стадо свиней, землю под выращивание клубники или теплицу, и т.д. Помогаю с интернет-рекламой их услуг, если нужно. Кто выращивает овощи/ягоды - сам ездит их реализовывать на рынке либо ездит кто-то из комунны. За это забираю 50% их дохода в виде подати. Они в свою очередь получают жилье, возможность работать и что-то зарабатывать.Не знаю на счет введения права первой ночи - его все-таки адаптировать нужно, и брать одиноких девушек-понаехов, хоть парочку, они не прочь будут скрасить парилку в баньке для барина-лендлорда.Вершу суд на своем участке - разрешаю споры между крепостными.Для закрепощения - условие проживания - отдать все документы на хранение барину и заключить 3 или 5тилетний договор, где все условия четко описаны.Думаю будет интересный експириенс для нас всех.