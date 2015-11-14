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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1004100510061007

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 808
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
74
Гарні, "модні" МОПи
3%
21
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
170
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
64
Раціональне планування та метраж
16%
126
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
150
Якість будівництва
15%
122
Всього голосів : 808
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 23:03

antonivs3
не нужно вырезать слова из цитат.
можно, конечно, увести разговор и в предложенную вами сторону, хотя речь была немного не о бэнтли.
но то таке...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 23:09

  Tribeca написав:

пришли на кастинг крепостных.

На почве последних обсуждений на форуме я захотел не словом а делом доказать феодальную сущьность Укроэкономики.

Я вижу это так:
Покупаю участок земли, в пару га, недалеко от рейкового транспорта. На нем строю кучу домиков, совсем небольших (буквально студия и санузел со жлобремонтом), либо дуплекс/триплекс в целях экономии.

В это жилье запускаю мастеровых - понаехов без жилья, но с какими-то умениями. Слесарь, фермер, кухарка, кузнец, доярка, свиновод, может даже сисадминов пару запущу.

Даю им средства производства - стадо свиней, землю под выращивание клубники или теплицу, и т.д. Помогаю с интернет-рекламой их услуг, если нужно. Кто выращивает овощи/ягоды - сам ездит их реализовывать на рынке либо ездит кто-то из комунны. За это забираю 50% их дохода в виде подати. Они в свою очередь получают жилье, возможность работать и что-то зарабатывать.

Не знаю на счет введения права первой ночи - его все-таки адаптировать нужно, и брать одиноких девушек-понаехов, хоть парочку, они не прочь будут скрасить парилку в баньке для барина-лендлорда.

Вершу суд на своем участке - разрешаю споры между крепостными.

Для закрепощения - условие проживания - отдать все документы на хранение барину и заключить 3 или 5тилетний договор, где все условия четко описаны.

Думаю будет интересный експириенс для нас всех.

Пинька быстро сотрется.
airmax78
 
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