antonivs3
не нужно вырезать слова из цитат.
можно, конечно, увести разговор и в предложенную вами сторону, хотя речь была немного не о бэнтли.
но то таке...
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Додано: Чет 03 тра, 2018 23:03
antonivs3
не нужно вырезать слова из цитат.
можно, конечно, увести разговор и в предложенную вами сторону, хотя речь была немного не о бэнтли.
но то таке...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 03 тра, 2018 23:09
Пинька быстро сотрется.
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