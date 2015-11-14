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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 тра, 2018 23:03
antonivs3
не нужно вырезать слова из цитат.
можно, конечно, увести разговор и в предложенную вами сторону, хотя речь была немного не о бэнтли.
но то таке...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Чет 03 тра, 2018 23:09
Tribeca написав:
пришли на кастинг крепостных.
На почве последних обсуждений на форуме я захотел не словом а делом доказать феодальную сущьность Укроэкономики.
Я вижу это так:
Покупаю участок земли, в пару га, недалеко от рейкового транспорта. На нем строю кучу домиков, совсем небольших (буквально студия и санузел со жлобремонтом), либо дуплекс/триплекс в целях экономии.
В это жилье запускаю мастеровых - понаехов без жилья, но с какими-то умениями. Слесарь, фермер, кухарка, кузнец, доярка, свиновод, может даже сисадминов пару запущу.
Даю им средства производства - стадо свиней, землю под выращивание клубники или теплицу, и т.д. Помогаю с интернет-рекламой их услуг, если нужно. Кто выращивает овощи/ягоды - сам ездит их реализовывать на рынке либо ездит кто-то из комунны. За это забираю 50% их дохода в виде подати. Они в свою очередь получают жилье, возможность работать и что-то зарабатывать.
Не знаю на счет введения права первой ночи - его все-таки адаптировать нужно, и брать одиноких девушек-понаехов, хоть парочку, они не прочь будут скрасить парилку в баньке для барина-лендлорда.
Вершу суд на своем участке - разрешаю споры между крепостными.
Для закрепощения - условие проживания - отдать все документы на хранение барину и заключить 3 или 5тилетний договор, где все условия четко описаны.
Думаю будет интересный експириенс для нас всех.
Пинька быстро сотрется.
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airmax78
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Додано: Чет 03 тра, 2018 23:58
zahar_ написав:
Мучу сейчас одно дело.
Партнёры по делу поведали что хотели продать 2к в "улучшенная типовая панель" в 10 минутах ходьбы пешком от станции м.Черниговская.Хотели продать за 35 куе.
Якобы давали 30 куе. Покупатели отказались продавать.
Дешевеет однако.
2 в 1, блин
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Iskander
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 00:05
Камрады, подскажите, domik.ua правду говорит, что жилье за месяц упало на 6.3% в Киеве? И это при дешевеющем долларе? Кризис перепроизводства квадратных метров?
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Zebra
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 00:15
в 00:59 на валютной ветке:
в 01:05 на этой ветке:
Zebra написав:
В Киеве за месяц квартиры просели в цене на 6.3%
Это для тех, кто не верит, что приближается кризис (по моему мнению приближается кризис перепроизводства жилой недвижимости в Украине) на фоне трудовой миграции населения в лучшие страны.
Zebra написав:
Камрады, подскажите, domik.ua правду говорит, что жилье за месяц упало на 6.3% в Киеве? И это при дешевеющем долларе? Кризис перепроизводства квадратных метров?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 00:17
Yuri_T написав:antonivs3
не нужно вырезать слова из цитат.
вы женоненавистник?
что тут принято многократно постить простыни+пяток фото на 3Мп заодно, мне достоверно известно
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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antonivs3
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 00:23
Zebra написав:
подскажите, domik правду говорит, что жилье за месяц упало на 6%? Кризис перепроизводства метров?
вот когда домик напишет, что за год упало на 26%, будет правда. а так- колебания в пределах погрешности методики измерения.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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antonivs3
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